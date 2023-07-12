Назван регион несения боевого дежурства новейшего корвета «Меркурий»

Главком ВМФ Евменов: Корвет «Меркурий» заступит на службу в Восточном Средиземноморье

Построенный на судостроительном заводе «Северная верфь» новейший ракетный корвет проекта 20380 «Меркурий» заступит на боевую службу в Восточном Средиземноморье, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Меркурий» войдет в состав Черноморского флота, он начнет свою службу в Восточном Средиземноморье, сказал Евменов, передает ТАСС со ссылкой на «Звезду».

Турция в марте 2022 года предупредила все иностранные государства о запрете прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в связи с проведением РФ специальной военной операции. В связи с этим корвет «Меркурий» до конца спецоперации не сможет попасть в акваторию Черного моря.

Напомним, корвет был передан ВМФ еще в мае 2023 года.