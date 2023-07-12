В Тбилиси заявили об отсутствии прогресса на саммите НАТО для Украины и Грузии

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил об отсутствии реального прогресса для его страны и Украины на Вильнюсском саммите НАТО по сравнению с Бухарестским 2008 года, когда обеим странам пообещали членство в Североатлантическом альянсе без сроков вступления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Осталось статус-кво, в реальности ничего не изменилось, – заявил глава правящей партии Грузии на брифинге 12 июля. – Это значит, что нет никакого прогресса».

«Как никто не знал вчера, когда станут членами НАТО Грузия и Украина, так аналогично и сегодня после итогового коммюнике», – сказал он.

«В силе решение саммита в Бухаресте о вступлении обеих стран в НАТО, но вокруг этого – никакой конкретики. НАТО ведет прагматичную политику по отношению к России», – сказал Ираклий Кобахидзе.

По его словам, условия для вступления Украины в Североатлантический альянс выдвинуты «очень жесткие».

По итогам саммита Грузия признана важным партнером НАТО и подтверждено решение Бухареста, что страна станет членом блока после выполнения «Плана действий», который ей пока не предоставлен.