ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили более ста снарядов по региону за сутки

ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более ста снарядов, пострадавших и разрушений при обстрелах нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он отметил, что 21 артснаряд выпущен по селу Наумовка, обошлось без пострадавших. Однако оказалась повреждена линия электропередач.

Кроме того, из гранатомета были обстреляны села Красный Хутор и Щетиновка – по ним зафиксировано 32 выстрела, по селу Журавлевка ВСУ выпустили пять артснарядов.

Гладков добавил, что из миномета ВСУ обстреляли хутор Марьино и село Муром в Шебекинском городском округе – зафиксирован прилет восьми и пяти прилетов , по селу Середа было выпущено восемь минометных и два артиллерийских снаряда, обошлось без пострадавших.

По информации главы региона, в Борисовском районе ВСУ обстреляли из миномета окраину села Богун-Городок – там было зафиксировано 12 прилетов, по окраине села Козинка в Грайворонском городском округе было выпущено 11 минометных снарядов. Также под обстрел попала окраина села Староселье в Краснояружском районе – было выпущено три артиллерийских снаряда.

Ранее сообщалось, что Белгородские власти решили закупить 400 единиц оружия для отрядов территориальной самообороны региона.