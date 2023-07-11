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Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки
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Президент России Владимир Путин заслушивает доклады об обстановке на фронте дважды в сутки, рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, Путин заслушивает детально доклад по каждому направлению от отдельных командующих, передает ТАСС.
Министр обороны подчеркнул, что все командиры на всех уровнях понимают всю меру ответственности, возложенную на них.
Ранее глава военного ведомства заявил, что ВС России перешли на Краснолиманском направлении в наступление.
Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»
Песков подтвердил встречу Путина в Кремле с Пригожиным и командирами «Вагнера»
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Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле встречу с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин провел встречу с Пригожиным, на ней также присутствовали 35 человек, все командиры отрядов, сказал Песков, комментируя публикацию издания Liberation, передает ТАСС.
Встреча прошла в Кремле 29 июня, она длилась почти три часа.
Глава государства на встрече с командирами и Пригожиным дал свою оценку действий компании на фронте, а также событий 24 июня. «Подробности ее (встречи – прим. ВЗГЛЯД) неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня», – добавил представитель Кремля.
Также Путин на встрече выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и «дальнейшего боевого применения».
Сами командиры изложили свою версию произошедшего 24 июня, они заявили, что являются убежденными сторонниками «и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего». Также они заявили, что готовы дальше сражаться за Родину, указал Песков.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.
Guardian назвала «катастрофические» последствия провала наступления ВСУ
Guardian заявила, что в случае провала наступления ВСУ Зеленскому придется «обменять территории на мир»
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Если контрнаступление вооруженных сил Украины провалится, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, заявил обозреватель Саймон Тисдалл.
По словам Тисдалла, если не будет «прорыва», «запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис», а поддержка со стороны Запада снизится, Киеву, возможно, даже придется «обменять территории на мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тисдалл полагает, что поражение ВСУ обернется «катастрофическими» последствиями не только для самой Украины, но и для других государств. Так, по мнению Тисдалла, не исключена дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Ситуация на Украине окажет влияние и на тайваньский вопрос, заявил он.
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
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Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200
Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200
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Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
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Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.
«Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.
«Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.
«ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.
«Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.
«Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.
В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.
По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.
Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
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Минобороны Украины признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, это следует из сообщения замглавы украинского ведомства Анны Маляр.
Маляр заявила об этом в соцсетях, перечисляя достижения вооруженных сил Украины. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту», – говорится в сообщении. По ее словам, теракт был совершен, чтобы «нарушить россиянам логистику», передает РИА «Новости».
В нескольких первых пунктах Маляр пишет «мы», когда говорит о каком-то достижении ВСУ («мы отправили крейсер «Москва» ко дну»), затем пункты списка перечисляются без «мы» («380 дней назад – получили от союзников первые Himars», «80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot»), в том числе и признание в подрыве Крымского моста.
Украинские СМИ также расценили ее слова как признание подрыва Крымского моста украинской операцией. СМИ Украины заявили, что украинское минобороны впервые официально подтвердило удар по мосту.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Киев отказался комментировать причастность к теракту на Крымском мосту. ФСБ России сообщила, что теракт организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.
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Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту немецкого депутата
Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту депутата Бундестага Стенгера
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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, который стал заместителем министра иностранных дел Украины, послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера, выступившего против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
Стенгер подверг критике решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он выразил уверенность, что применение кассетных бомб приведет к гибели мирных жителей. Мельник заявил: «Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие». По его мнению, противники поставок кассетных боеприпасов «понятия не имеют, о чем говорят».
В соцсетях такой ответ сочли позором для дипломата. Пользователи соцсетей полагают, что Мельнику нужно призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации, передает РИА «Новости».
Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. 20 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
Российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов ВСУ
Российская авиация нанесла удары по складам боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях
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Уничтожен склад боеприпасов вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении склада ВСУ на Краснолиманском направлении.
Чехов сообщил об ударе бомбардировочной авиации по складу у села Шевченко. Кроме того, на Южно-Донецком направлении отражена атака украинских войск. Российская артиллерия уничтожила минометный расчет, боевую бронированную машину и пункт управления беспилотной авиацией у Макаровки и Сторожевого; у Великой Новоселки поражена украинская САУ «Гвоздика», у Нового Комара – гаубица «Мста-Б». Российский «Ланцет» уничтожил САУ Caesar в районе Веселого Гая, передает ТАСС.
Савчук сообщил о ракетно-бомбовых ударах по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и районам сосредоточения украинских войск у населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны, передает РИА «Новости».
Под огонь российской артиллерии на Краснолиманском направлении попали 21-я и 42-я механизированные бригады ВСУ, уничтожены гаубица Д-30, расчеты 120-миллиметрового миномета. ТОС «Солнцепек» накрыла огнем опорный пункт ВСУ. На Сватовском направлении уничтожены танк, боевая бронированная машина и два пикапа украинских войск.
Боец гаубично-артиллерийского дивизиона рассказал о неудачной попытке ВСУ занять позиции в нейтральной полосе на Донецком направлении. ВСУ совершили «накат на нейтральный опорник», но «после первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены», их «догнали» при «совершении отхода», сообщил российский военный. Он предположил, что в группе были «саперы для разминирования», так как обычно бойцы ВСУ «ходят группами по три-четыре человека, иногда двойками, а тут пошло сразу десять человек».
Напомним, было опубликовано видео уничтожения склада боеприпасов ВСУ под Соледаром артиллеристами из 200-й бригады Южной группировки российских войск.
Путин наградил Проханова орденом Александра Невского
Публицист, писатель и общественный деятель Александр Проханов награжден орденом Александра Невского, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Председатель общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта» Проханов награжден за «активную общественную деятельность», говорится в указе, передает ТАСС.
Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов «Время полдень», «Там, в Афганистане», «Теплоход „Иосиф Бродский“. Главный редактор газеты «Завтра».
В феврале глава государства поздравлял писателя с 85-летием.
Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
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Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».
Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.
Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.
«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.
Политологи оценили слова Зеленского о способности Байдена завершить конфликт «за пять минут»
Политологи: Когда США будут готовы закончить конфликт на Украине, мнение Зеленского никто не спросит
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Когда Штаты решат закончить конфликт на Украине, никто не спросит Владимира Зеленского, согласен ли он на выдвинутые условия, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее президент Украины заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить украинский конфликт за пять минут, но Киев не согласился бы на территориальные потери.
«Заявления Зеленского подтверждают, что США против мирных переговоров. Явное тому свидетельство – сослагательное наклонение «если бы американский президент Джо Байден хотел». Вместе с тем украинский президент сказал это в противовес словам экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт за сутки», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Украина, конечно, чрезвычайно зависит от западной помощи. США и Европа могут легко остановить противостояние, прекратив поставки оружия и денег. Но говорить о том, что Зеленский абсолютно все свои действия согласовывает с американцами, я бы не стала. Мы прекрасно видим, как представители украинской власти могут по-хамски себя вести со своими же союзниками», – рассуждает политолог.
«Сейчас руководство Украины, имея поддержку США, пытается демонстрировать какие-то свои позиции по разным вопросам. Вместе с тем команда Зеленского прекрасно понимает, что страны ЕС и НАТО не едины в своем стремлении продолжать конфликт на Украине, и поэтому делает упор на более ястребиных политиков», – добавила Шеслер.
«Заявления Зеленского – пустые слова. Когда дойдет до дела, никто не станет спрашивать, согласен ли он на какое-то решение. Он будет вынужден сделать все, чтобы способствовать выполнению западных целей, в первую очередь американских», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Невооруженным глазом видно, что у Зеленского мания величия. Пока он управляем, всех все устраивает. Но когда президент Украины перестанет быть удобен или его психические расстройства выйдут из-под контроля – его отстранят или даже устранят в принципе», – заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны. Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву.
Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.
Ранее Зеленский заявил, что власти Киева будут готовы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине в случае выхода своих вооруженных сил на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую область. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, чем может закончиться отчаянное желание офиса Зеленского вернуться к границам 1991 года.
В Псковской области начал работу круглогодичный центр «Истоки»
Кириенко объявил об открытии образовательного центра «Истоки» на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на торжественной церемонии открытия Молодежного историко-культурного форума «Истоки» объявил об открытии круглогодичного образовательного центра на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Торжественное открытие Молодежного историко-культурного форума в День семьи, любви и верности началось с приветственного адреса президента РФ Владимира Путина к участникам форума. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранения историко-культурного наследия России и пожелал участникам форума продуктивной работы.
«Впереди – большая и разнообразная программа – лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми. И конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням. Уверен, что нынешний форум пройдет в атмосфере дружбы и созидания, даст старт содержательным идеям и инициативам», – отметил Путин в своем обращении.
К участникам и гостям форума также обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В своей речи он поздравил всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности и объявил о запуске круглогодичного Молодежного историко-культурного центра «Истоки». Он станет площадкой для патриотического воспитания молодежи, как Центр знаний «Машук», Мастерская управления «Сенеж» и академия творческих индустрий «Меганом», где молодежь, семьи с детьми и активисты некоммерческих организаций смогут больше узнать о культуре, истории и традициях России.
«Псковская земля – это настоящий эпицентр традиционных ценностей, основываясь на которых Россия всегда может двигаться вперед и справляться с любыми вызовами. Не с проста именно здесь создается не просто летний форум, а круглогодичный образовательный центр по решению президента РФ Владимира Путина. Теперь семья круглогодичных образовательных центров в России стала тоже многодетной», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Круглогодичный центр «Истоки» станет первой образовательной площадкой в России, которая объединит не только детей и молодежь, но и семьи. Уже в сентябре-октябре 2023 года в рамках работы круглогодичного центра запланированы пять заездов Всероссийского проекта «Истоки.Школа». Эти заезды объединят до конца года более 500 участников, которые смогут выбрать для себя одно из направлений работы центра от истории и культуры России до медиа.
«Нам важно формулировать смыслы, которые помогут справиться с бюрократическим осмыслением. Для этого мы должны определить главные ценности, основанные на любви к родителям, природе, истории и культуре. Сейчас, когда идет давление на нашу молодежь, необходимо, объясняя им, что такое традиционные ценности, помогать внутренне победить свои сомнения и дурные мысли. Только так мы сможем быть уверены в будущем поколении, что они принесут новые возможности, знания, направленные на процветание России», – объяснил митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Также на площадке форума состоялась встреча участников первого заезда «Семейные ценности»: молодых семей с детьми от 7 до 15 лет, руководителей семейных клубов, педагогов и активистов семейных движений и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, руководителем федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорием Гуровым.«Огромное счастье видеть на наших форумах детей. Ведь семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это основа, каркас нашего общества и страны. Вместе со всей молодежью мы будем сохранять, беречь и оберегать наши традиционные ценности. К тому же теперь у нас есть площадка, которая позволит нам вернуться к нашим истокам», – подчеркнула Разуваева.
Культурная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности началась с «Семейного ромашкового парада». Этот праздник отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи, где главный символ ромашка. Участники форума длинными бело-желтыми колоннами прошлись по территории Паломнического центра к главной сцене, олицетворяя тем самым семейное единство и разделение общих ценностей семьями из разных регионов России.
В рамках концертной программы праздника участники смогли первыми услышать официальный гимн форума «Истоки». Идея о нем зародилась еще в 2022 году у на смене «Созидание», и уже в этом году гимн впервые был исполнен перед публикой. Его музыка и слова полностью отражает то народное единство, любовь к Родине и уважение к историко-культурным особенностям страны, которые транслируются и воспитываются на форуме «Истоки».
Также в день открытия форума и первого заезда «Семейные ценности» участники посетили образовательно-развлекательную программу, в рамках которой все желающие смогли поучаствовать в бесплатной консультации семейного психолога, экскурсии по храму Кирилла и Мефодия, ярмарке мастеров традиционных ремесел, а также – в различных лекциях, дискуссиях и мастер-классах. Одним из самых ярких событий дня стал Фестиваль воздушных змеев, где юные участники форума смогли самостоятельно разукрасить, а затем и запустить собственного змея.
«В Псковской области получил прописку крупный федеральный форум, фактически «Северный Артек», который при поддержке Президента стремительно развивается и прирастает инфраструктурой. Благодаря этому «Истоки» уже сегодня имеют принципиальное значение не только для нашей региональной молодежной политики, но и для всей страны», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В завершении дня все участники и гости форума приняли участие в высадке «Аллеи семейных ценностей». Всего на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря было высажено пятьдесят саженцев сирени венгерской, ставшей символом жизни, мудрости, крепких семейных корней и рода.
С 14 июля по 23 августа пройдут еще четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подать заявку на два заезда можно по ссылке.
Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.
Молодежный историко-культурный форум «Истоки» впервые был запущен в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина и объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников – от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми. Главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям.
ПВО сбила две украинские ракеты в Брянской области
Богомаз: В Брянской области силами ПВО сбиты две украинские ракеты, пострадавших нет
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Брянской области две ракеты ВСУ, пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Как написал Богомаз в своем Telegram-канале, сегодня силами ПВО ВС РФ были сбиты две ракеты украинской армии. По его словам, в результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь, пострадавших нет, передает ТАСС.
Ранее силами ПВО в районе Керчи была сбита крылатая ракета ВСУ.
Переданную Путиным икону доставили на передовые позиции российских войск
На передовые позиции доставлена переданная Путиным икона «Спас Нерукотворный»
На передовые позиции группировки российских войск «Запад» доставили икону с образом «Спаса Нерукотворного», которую военным передал президент России Владимир Путин, сообщило Минобороны.
Как пояснило ведомство в Telegram, икона принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи» Петру Ванновскому. На передовой священник Андрей Гришаенков провел ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты. Как сообщил священник, икону провезут по всем позициям группировки войск.
Напомним, весной Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы «Спас Нерукотворный». В Кремле сообщили, что оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.
Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление
Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.
Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.
Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».
Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.