Шойгу: Путин заслушивает доклады об остановке на фронте два раза в сутки

В Псковской области начал работу круглогодичный центр «Истоки»

Кириенко объявил об открытии образовательного центра «Истоки» на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на торжественной церемонии открытия Молодежного историко-культурного форума «Истоки» объявил об открытии круглогодичного образовательного центра на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Торжественное открытие Молодежного историко-культурного форума в День семьи, любви и верности началось с приветственного адреса президента РФ Владимира Путина к участникам форума. В своем обращении он подчеркнул необходимость сохранения историко-культурного наследия России и пожелал участникам форума продуктивной работы.

«Впереди – большая и разнообразная программа – лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми. И конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими, архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням. Уверен, что нынешний форум пройдет в атмосфере дружбы и созидания, даст старт содержательным идеям и инициативам», – отметил Путин в своем обращении.

К участникам и гостям форума также обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В своей речи он поздравил всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности и объявил о запуске круглогодичного Молодежного историко-культурного центра «Истоки». Он станет площадкой для патриотического воспитания молодежи, как Центр знаний «Машук», Мастерская управления «Сенеж» и академия творческих индустрий «Меганом», где молодежь, семьи с детьми и активисты некоммерческих организаций смогут больше узнать о культуре, истории и традициях России.

«Псковская земля – это настоящий эпицентр традиционных ценностей, основываясь на которых Россия всегда может двигаться вперед и справляться с любыми вызовами. Не с проста именно здесь создается не просто летний форум, а круглогодичный образовательный центр по решению президента РФ Владимира Путина. Теперь семья круглогодичных образовательных центров в России стала тоже многодетной», – подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Круглогодичный центр «Истоки» станет первой образовательной площадкой в России, которая объединит не только детей и молодежь, но и семьи. Уже в сентябре-октябре 2023 года в рамках работы круглогодичного центра запланированы пять заездов Всероссийского проекта «Истоки.Школа». Эти заезды объединят до конца года более 500 участников, которые смогут выбрать для себя одно из направлений работы центра от истории и культуры России до медиа.

«Нам важно формулировать смыслы, которые помогут справиться с бюрократическим осмыслением. Для этого мы должны определить главные ценности, основанные на любви к родителям, природе, истории и культуре. Сейчас, когда идет давление на нашу молодежь, необходимо, объясняя им, что такое традиционные ценности, помогать внутренне победить свои сомнения и дурные мысли. Только так мы сможем быть уверены в будущем поколении, что они принесут новые возможности, знания, направленные на процветание России», – объяснил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Также на площадке форума состоялась встреча участников первого заезда «Семейные ценности»: молодых семей с детьми от 7 до 15 лет, руководителей семейных клубов, педагогов и активистов семейных движений и некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, руководителем федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, председателем правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорием Гуровым.«Огромное счастье видеть на наших форумах детей. Ведь семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это основа, каркас нашего общества и страны. Вместе со всей молодежью мы будем сохранять, беречь и оберегать наши традиционные ценности. К тому же теперь у нас есть площадка, которая позволит нам вернуться к нашим истокам», – подчеркнула Разуваева.

Культурная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности началась с «Семейного ромашкового парада». Этот праздник отмечается в День памяти Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи, где главный символ ромашка. Участники форума длинными бело-желтыми колоннами прошлись по территории Паломнического центра к главной сцене, олицетворяя тем самым семейное единство и разделение общих ценностей семьями из разных регионов России.

В рамках концертной программы праздника участники смогли первыми услышать официальный гимн форума «Истоки». Идея о нем зародилась еще в 2022 году у на смене «Созидание», и уже в этом году гимн впервые был исполнен перед публикой. Его музыка и слова полностью отражает то народное единство, любовь к Родине и уважение к историко-культурным особенностям страны, которые транслируются и воспитываются на форуме «Истоки».

Также в день открытия форума и первого заезда «Семейные ценности» участники посетили образовательно-развлекательную программу, в рамках которой все желающие смогли поучаствовать в бесплатной консультации семейного психолога, экскурсии по храму Кирилла и Мефодия, ярмарке мастеров традиционных ремесел, а также – в различных лекциях, дискуссиях и мастер-классах. Одним из самых ярких событий дня стал Фестиваль воздушных змеев, где юные участники форума смогли самостоятельно разукрасить, а затем и запустить собственного змея.

«В Псковской области получил прописку крупный федеральный форум, фактически «Северный Артек», который при поддержке Президента стремительно развивается и прирастает инфраструктурой. Благодаря этому «Истоки» уже сегодня имеют принципиальное значение не только для нашей региональной молодежной политики, но и для всей страны», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В завершении дня все участники и гости форума приняли участие в высадке «Аллеи семейных ценностей». Всего на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря было высажено пятьдесят саженцев сирени венгерской, ставшей символом жизни, мудрости, крепких семейных корней и рода.

С 14 июля по 23 августа пройдут еще четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Историко-культурное наследие», «Гармония», «Созидание», «Школа молодого патриота». Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подать заявку на два заезда можно по ссылке.

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.

Молодежный историко-культурный форум «Истоки» впервые был запущен в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина и объединил в городе Печоры Псковской области тысячу участников – от волонтеров и сотрудников музеев до активистов студенческих объединений и семей с детьми. Главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям.