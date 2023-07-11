Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление

Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.

Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.

Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».

Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.

Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.