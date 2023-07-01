Премьер-министр Испании пообещал Киеву поддержку независимо от цены

Испанский премьер-министр Педро Санчес в ходе визита в Киев пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, независимо от цены, об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде.

Он также о выделении нового пакета помощи Киеву на 55 млн евро, передает ТАСС.

Санчес также отметил, что условия и сроки мирных переговоров может устанавливать только Киев, хоть другие страны и предлагали мирные планы. «Их участие высоко ценится, но, в то же время, мы не можем полностью принять их», — сказал он.

Кроме того, по словам премьера, Испания поддерживает создание Совета Украина – НАТО.

Напомним, Санчес прибыл в столицу Украины в первый день председательства Испании в ЕС.