Рабочая группа по СВО и фонд «Защитники Отечества» будут совместно помогать ветеранам спецоперации

Фонд «Защитники Отечества» и рабочая группа по СВО будут совместно помогать ветеранам конфликта на Украине

Рабочая группа по спецоперации и фонд «Защитники Отечества» выстроят в российских регионах систему взаимодействия, которая позволит комплексно решать вопросы и оказывать адресную помощь ветеранам СВО и их семьям.

Вопросы взаимодействия рабочей группы по СВО и госфонда «Защитники Отечества», в том числе на законодательном уровне, обсудили в ходе рабочей встречи председатель фонда Анна Цивилева и глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который вошел в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству.



Турчак напомнил, что президент Владимир Путин уже подписал законы, инициированные рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков и совершеннолетних детей. Также принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Помимо этого, рабочая группа внесла в парламент законопроект о приоритетном зачислении в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев спецоперации.

Также Турчак сообщил, что в регионах у рабочей группы закреплены координаторы, которые будут оказывать содействие сотрудникам филиалов фонда. «Мы тесно работаем с региональными ЦУРами, с АНО «Диалог». Еженедельно формируется «тепловая карта» основных проблем – и в целом по стране, и в разрезе каждого региона. Я думаю, что эта информация будет полезна как региональным филиалам фонда, так и на федеральном уровне», – подчеркнул Турчак.

В свою очередь, Цивилева отметила, что 1 июня филиалы фонда «Защитники Отечества» заработали во всех регионах. За это время социальные координаторы получили более 4 тыс. обращений. «Много вопросов юридического толка, они касаются федеральных и региональных выплат, особенно в новых регионах, а также получения удостоверения ветерана боевых действий и прохождения военно-врачебной комиссии при получении статуса инвалида боевых действий. Наши социальные координаторы берут все обращения в работу и максимально оперативно их отрабатывают», – подчеркнула Цивилева.

Она также сообщила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.

В завершение встречи Турчак и Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.