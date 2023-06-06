Нейросети смонтировали фейковое видеообращение Путина о всеобщей мобилизации Эксперт: Россия заботится о красоте и чистоте русского языка для будущих поколений Эксперт Васильева: Русский язык является проводником культуры и духовных ценностей для миллионов людей

Фото: Матыцин Валерий/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Долгое время русский язык подвергался искажениям за счет западного влияния. Однако в последнее время российские власти, в том числе президент Владимир Путин, сделали все необходимое, чтобы сохранить красоту языка для будущих поколений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала эксперт Ольга Васильева. Напомним, 6 июня в России отмечается День русского языка. «Русский язык несет поистине историческую миссию. На протяжении многих веков он объединяет Евразийское пространство. Это не просто язык международного общения, который признается мировым сообществом. Это проводник культуры, духовно-нравственных ценностей для миллионов людей по всему миру», – сказала Ольга Васильева, председатель попечительского совета Российской академии образования. «Родной русский язык, русская литература и история, – это те школьные предметы, которые формируют личность человека. Именно по этим важнейшим мировоззренческим дисциплинам пришелся самый сильный идеологический удар в 90-е годы. Насаждение чуждых нам ценностей происходило в том числе и через распространение западных заимствований и искажений», – продолжила собеседница. Эксперт также обратила на те изменения нормативно-правовой базы России, которые привели к позитивным трансформациям в вопросе защиты интересов русского языка. «Как вы помните, в поправках в Конституцию, принятых в 2020 году, русский язык официально получил статус языка «государствообразующего народа», – обратила она внимание. «Очень много для защиты русского языка сделал и президент России Владимир Путин. В январе этого года в документ, определяющий «Основы государственной культурной политики», включен пункт о борьбе с «излишним использованием иностранной лексики», – продолжила собеседница. «В феврале 2023 года принят еще один очень важный закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов, не соответствующих нормам современного литературного языка. Исключение делается только для иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов», – напомнила эксперт. Резюмируя, Васильева подчеркнула, что «вся эта работа направлена на то, чтобы сохранить красоту и чистоту русского языка для будущих поколений». Напомним, с 2011 года ежегодно 6 июня празднуется День русского языка. Этот памятный день установлен указом президента России Дмитрия Медведева от 6 июня 2011 года «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации», указывает ТАСС. Одним из инициаторов его проведения выступило Россотрудничество. Дата празднования приурочена ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина (1799-1837), считающегося основоположником современного русского литературного языка. Также День русского языка отмечается на уровне ООН.



Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Он также является государственным в Белоруссии (наряду с белорусским) и официальным языком в Казахстане (в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским), Киргизии (с киргизским), Абхазии (с абхазским) и Южной Осетии (с осетинским), а также в автономной Гагаузии в составе Молдавии (с гагаузским и молдавским) и Приднестровье (с молдавским и украинским). Кроме того, русский язык используется в качестве официального или рабочего в ряде международных организаций: ООН и некоторых ее дочерних организациях, а также в ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами. Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8. В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Фото: кадр из видео

Текст: Валентина Григоренко

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости». Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ. «Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор. Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации. Новости СМИ2 Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС. Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины. Напомним, в мае в Кремле заявляли, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что поставки вооружений Украине не способы отменить цели и задачи спецоперации. Президент Путин говорил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нашего народа. Нейросети смонтировали фейковое видеообращение Путина о всеобщей мобилизации

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

5 июня в украинских Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что Путин якобы в срочном обращении объявил о введении военного положения в ряде регионов РФ, а также о начале полной мобилизации. Данное видео было сделано с использованием технологии дипфейк (использование нейросетей для моделирования видео и аудио) и не имело ничего общего с действительностью. Как сообщает URA.RU, в проекте «Лапша Медиа» провели проверку видеофайла с помощью разработанного АНО «Диалог Регионы» программного обеспечения «Зефир». Оценочная модель «Зефира» сработала с максимальной уверенностью в 97–99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд.



Более половины времени ролика модель определила как дипфейк с вероятностью выше 65%. Итоговая оценка «Зефира» с учетом особенностей методологии выявления дипфейков – 87%. Это говорит о том, что данное видео было создано искусственно. В Кремле сообщили, что Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом. Новости СМИ2 Песков назвал взломом «экстренное обращение» Путина по ТВ и радио Песков: Экстренного обращения Путина в понедельник не было, это взлом

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обращения главы государства в понедельник «точно не было», а «в некоторых регионах был взлом», передает ТАСС.

В частности, по словам Пескова, было взломано радио «Мир» и некоторые другие сети вещания. «Все уже ликвидировано и взято под контроль», – сообщил представитель Кремля, добавив, что ситуацией занялись правоохранители. В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих

Фото: РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка. Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа и гаубица Д-20, добавили в пресс-службе. В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР. За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах. Новости СМИ2 Глава Минтранса назвал сроки запуска аэропорта Мариуполя Глава Минтранса Савельев рассказал Путину о запуске аэропорта Мариуполя в 2024–2025 годах

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российское руководство рассчитывает начать эксплуатацию мариупольского аэропорта в 2024–2025 годах, доложил глава Минтранса Виталий Савельев президенту Владимиру Путину. Аэропорт Мариуполь может быть запущен в течение 2024–2025 годов, сообщил глава ведомства президенту. Его слова приводит сайт Кремля. Также министр упомянул, что в общую зону развития воздушного узла попадают аэропорты Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Эти аэропорты будут запускать позднее и поэтапно, поскольку там есть разрушения, отметил Савельев. Ранее министр доложил Путину о сроках запуска морских портов Бердянска и Мариуполя. Средства ПВО перехватили за сутки две крылатые ракеты Storm Shadow Минобороны: Российские средства ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS 4 июня 2023, 15:07 Текст: Валентина Григоренко

Российские средства ПВО за сутки перехватили больше десятка различных снарядов, включая две крылатые ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что в числе перехваченных оказались также две тактические ракеты «Точка-У». Отмечается, что ВС РФ поразили 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря. Как указали в Минобороны, российскими войсками в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73 районах. В сообщении говорится, что в районе города Днепропетровска ВС РФ уничтожили цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ. Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку ВС России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих. Новости СМИ2 ВСУ выпустили по Белгородской области 650 снарядов за сутки Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили по региону 650 снарядов за последние сутки

Фото: Алексей Гавриш/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Украинские военные выпустили по Белгородской области за последние сутки 650 снарядов, 185 из них пришлись по Новой Таволжанке, где предприняла попытку пройти диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он отметил, что по Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов, в Грайворонском городском округе по селу Глотово выпущено 14 минометных снарядов, в Валуйском городском округе 10 минометных снарядов выпущено по селу Вериговка, а в селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов. Ранее стало известно, что нападение диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний российский подросток, в его смартфоне нашли фотографии военных и силовиков, а также подозрительные переписки. Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина 4 июня 2023, 17:56 Текст: Ольга Иванова

Девочка Ира из Енакиево получила в подарок от президента России Владимира Путина щенка померанского шпица, об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что девочка написала письмо президенту с просьбой подарить ей щенка. В воскресенье врио главы ДНР посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Путина. В ответ девочка попросила передать президенту вышитую бисером картину с изображением шпица. Ранее Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний». Новости СМИ2 В России предложили ввести налоговый вычет для инвесторов до 30 млн на 10 лет Минфин предложил установить в России для владельцев новых ИИС предельный налоговый вычет в сумме 30 млн рублей 5 июня 2023, 10:03 Текст: Александра Юдина

Максимальный налоговый вычет c доходов по индивидуальному инвестиционному счету нового, третьего типа может достичь 30 млн рублей, следует из поправок в НК, при этом вывести деньги с такого ИИС будет нельзя дольше, чем с ныне существующих, сообщает Минфин России. Согласно данным пакета поправок к Налоговому кодексу, владельцам индивидуального инвестиционного счета третьего типа, который можно будет открыть после 1 января 2024 года, теперь им предложено установить налоговый вычет с доходов на сумму до 30 млн рублей, передает РБК. Таким образом, максимальный размер суммы НДФЛ, от уплаты которого освободят доходы инвестора с ИИС, составит 3,9 млн рублей при ставке налога 13% или 4,5 млн рублей при ставке 15% (платится с доходов выше 5 млн рублей). Представитель Минфина подчеркнул, что ведомство внесло проект поправок в правительство, однако пока не стал комментировать его содержание. Согласно новым поправкам, такой налоговый вычет будет действовать, только если заключивший договор человек продержит средства на счете в течение десяти лет. При этом поправки предусматривают переходный период в зависимости от даты открытия ИИС нового типа. Так, при открытии в 2024 году он составит пять лет, при открытии в 2025 году – шесть лет и так далее. До десяти лет минимальный срок для налоговых льгот по ИИС вырастет к 2029 году. Кроме того, для владельцев новых ИИС Минфин предусмотрел налоговый вычет другого типа – за внесение средств на счет. Размер вычета не может превышать 400 тыс. рублей за год (соответствует возврату уплаченного НДФЛ в размере 52 тыс. рублей, если налог платился по ставке 13%, и 60 тыс. рублей при ставке 15%). Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с гибелью людей при столкновении поездов 3 июня 2023, 10:10 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в субботу направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Речь идет о столкновении поездов в штате Орисса, в результате происшествия погибли 288 пассажиров, передает пресс-служба Кремля. Напомним, несколько вагонов пассажирского поезда по неизвестной причине сошли с рельсов, а затем столкнулись с товарным поездом. Пострадали около 900 человек. Новости СМИ2 Путин обсудил с главой Минтранса восстановление морского порта в Мариуполе Путин обсудил с главой Минтранса Савельевым восстановление морского порта в Мариуполе 5 июня 2023, 14:35 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым заявил, что восстановление морского порта Мариуполя расширит возможности России. В ходе встречи Савельев сообщил, что в порту Мариуполя 22 причала, но в рабочем состоянии находятся лишь 14 из них. Текущая мощность порта оценивается в 3,4 млн тонн грузов, тогда как в 2014 году порт переваливал 15,5 млн тонн грузов, поэтому порт предстоит восстанавливать. В настоящее время ведутся работы по подъему затонувших судов.

Кроме того, Савельев утвердительно ответил на вопрос президента о том, смогут ли заходить в порт большие суда. «Это расширяет возможности», – заключил после этого Путин, передает ТАСС. В начале мая в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР. Савельев также сообщил, что железнодорожные пути Крымского моста планируется полностью привести в нормативное состояние до 1 июля. Министр напомнил, что в начале мая было открыто движение по второму пути, после чего рабочие занялись первым путем, который до этого находился в работе. «Они оба рабочие, но мы должны довести его до нормативного состояния», – уточнил Савельев. В апреле президент Владимир Путин наградил представителей строительных компаний за восстановление Крымского моста. Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с посланником папы Римского Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с посланником папы Римского Маттео Дзуппи 5 июня 2023, 12:29 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин пока не намерен встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время в графике Путина нет встречи с кардиналом. Он добавил, что Кремль сообщит журналистам, если встреча будет запланирована, передает ТАСС.

В конце мая папа Римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи. Новости СМИ2 Министр Бельгии заявил, что переданное Брюсселем Киеву оружие предназначено для обороны Министр Бельгии Де Кроо: Переданное Брюсселем Киеву оружие предназначено исключительно для обороны 5 июня 2023, 14:01 Текст: Александра Юдина

Поставленное Бельгией Киеву оружие может использоваться ВСУ исключительно для обороны, Брюссель обеспокоен сообщениями о его применении в Белгородской области, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на «Радио-1». По его словам, бельгийское оружие поставляется Киеву для использования исключительно в целях обороны, существуют механизмы жесткого контроля, Минобороны и разведка королевства расследуют эти факты, передает ТАСС. Министр также отметил, что сообщения об использовании ВСУ западной техники для нападения на российские территории восприняты всерьез, однако не стал отвечать на вопрос о действиях Брюсселя в случае, если информация подтвердится. Ранее Бельгия запросила объяснений у Украины об использовании ее оружия при нападении на Белгородскую область. Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы применяли транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщали источники Washington Post.

