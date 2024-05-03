Арестованы еще два фигуранта дела о хищениях при создании платформы «Горизонт»

Tекст: Денис Тельманов

Компании «РСВ» и «Клевер» выступили подрядчиками при создании платформы. Ранее по этому делу был задержан бывший директор проекта «Гостех» Ярослав Демченко.



«В рамках комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление истины и доказательств по уголовному делу в отношении Демченко, правоохранители установили причастность менеджера компании «Клевер» Артема Прошко и генерального директора «РСВ» Антона Аникина к совершению хищения более 38 млн рублей», – передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что бывшая замглавы Минпросвещения России Марина Ракова и экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак дали показания против бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко, арестованного по делу о хищении более 38 млн рублей.

Следствие считает, что Демченко причастен к хищению средств, выделенных на создание платформы «Горизонт» – социальной сети для педагогов.

Ракова в своих показаниях заявила, что за столь короткий срок разработать такую платформу было невозможно, и назвала фикцией как сроки создания «Горизонта», так и сам проект.