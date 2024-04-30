Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманом отправило непригодных к военной службе в Очеретино, заявил украинский военнопленный Александр Ведерников.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, Ведерников рассказывает, что его мобилизовали как ограниченно годного, он служил без выезда в Ровенской области. По словам пленного, около 60% людей в его подразделении были непригодны к военной службе.
О том, что находится на передовой в Очеретино, Ведерников узнал только тогда, когда попал в российский плен. Он отметил, что командование заверяло его и сослуживцев, что перед ними еще несколько линий обороны.
«Нам говорили, что мы в Запорожской или Херсонской области будем охранять штабы, дежурство на блок-постах», – сообщил Ведерников.
Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине.