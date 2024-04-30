Пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино

Tекст: Валерия Городецкая

На видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, Ведерников рассказывает, что его мобилизовали как ограниченно годного, он служил без выезда в Ровенской области. По словам пленного, около 60% людей в его подразделении были непригодны к военной службе.

О том, что находится на передовой в Очеретино, Ведерников узнал только тогда, когда попал в российский плен. Он отметил, что командование заверяло его и сослуживцев, что перед ними еще несколько линий обороны.

«Нам говорили, что мы в Запорожской или Херсонской области будем охранять штабы, дежурство на блок-постах», – сообщил Ведерников.

Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине.