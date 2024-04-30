Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
BZ: Отступление ВСУ из Очеретино вызвало бурную реакцию на Украине
На Украине активно обсуждают отступление украинской армии из Очеретино, поскольку ВСУ практически не препятствовали действиям российских войск, пишет Berliner Zeitung (BZ).
По данным издания, украинские солдаты оставили свои позиции, не оказав существенного сопротивления ВС России. «Этот инцидент вызывает бурные обсуждения внутри Украины», – отмечает BZ, передает РИА «Новости».
Военное руководство в Киеве пока не прокомментировало ситуацию, но, по данным издания,уже ведется поиск виновных. Есть все признаки того, что украинские солдаты, ответственные за оборону этого участка фронта, слишком рано покинули свои зоны ответственности, пишет газета.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях.