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    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

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    3 мая 2024, 06:12 • Новости дня

    Морпехи Черноморского флота уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» морской пехоты Черноморского флота уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ на одном из островов в дельте Днепра, сообщили в Минобороны России.

    Украинские военные, пытавшиеся окопаться, были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых действий, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    Отмечается, что стрельба из гранатомета велась с закрытой огневой позиции.

    Благодаря слаженным действиям расчет автоматического гранатомета быстро занял огневую позицию, произвел расчет данных для стрельбы и точным огнем поразил цель.




    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    2 мая 2024, 00:54 • Новости дня
    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS

    Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российской группировки войск «Запад» уничтожил в Харьковской области две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, предоставленные ВСУ.

    «Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.

    Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

    Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

    Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ

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    1 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов

    Эксперт Любчиков: Совокупная стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигает миллиардов долларов

    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает миллиардов долларов, рассказал старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков.

    Как сообщил Любчиков, отвечая на соответствующий вопрос, речь идет о миллиардах долларов, передает ТАСС.

    По его словам, на выставке представлены 32 образца трофейной военной техники, которые были захвачены бойцами российской армии в зоне проведения СВО. Любчиков добавил, что в частности, представлены, американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронемашина MaxxPro и БМП Bradley, британская Mastiff, БТР М113 и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины.

    Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового снаряжение украинских военнослужащих, вооружения, документы, карты, беспилотники.

    Ранее трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе.

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    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

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    2 мая 2024, 05:13 • Новости дня
    Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА противотанковой ракетой

    Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга» противотанковой ракетой «Корнет»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Южной группировки войск уничтожил украинский тяжелый беспилотник, известный как «Баба-яга», сообщает Минобороны России.

    «В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты», – передает ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел ночью. Разведчики получили информацию о работающем на малой высоте в районе их позиций украинском тяжелом коптере.

    Минобороны отмечает успешное применение переносных противотанковых ракетных комплексов разведчиками во взаимодействии с операторами БПЛА.

    «Корнеты» используются для поражения огневых точек, техники и живой силы противника, помогая продвижению штурмовых подразделений.

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    2 мая 2024, 06:04 • Новости дня
    Жителя Приморья задержали за госизмену и работу на украинскую разведку

    Tекст: Денис Тельманов

    УФСБ России по Приморскому краю задержало местного жителя, подозреваемого в государственной измене и работе на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.

    «Диверсант действовал по заданию кураторов из нацистской военной разведки и собирал данные об объектах военной инфраструктуры края», – приводит сообщение ТАСС.

    Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

    По данным следствия, он полностью осознавал возможность использования собранной информации против безопасности России, подчеркивают в УФСБ.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ, расположенный в здании учебного заведения в Харьковской области.

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    1 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    Шойгу указал на необходимость наращивания поставок вооружения

    Шойгу указал на необходимость наращивания поставок вооружения, техники и средств поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости повышения объемов и качества поставок вооружения и военной техники для обеспечения наращивания боевого состава группировок войск и поддержания требуемых темпов наступления в зоне спецоперации.

    Как заявил Шойгу в ходе совещания в штабе Объединенной группировки войск, необходимо повысить объемы и качество вооружения и военной техники поставляемых в войска для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания боевого состава группировок войск, передает ТАСС.

    Министр отметил, что заключены госконтракты с предприятиями промышленности с учетом максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и техники.

    Шойгу также обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений и поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта.

    Как сообщили в Минобороны, министру также представили модернизированное для борьбы с беспилотниками вооружение, в том числе пулемет и снаряды для дронов.

    Ранее Шойгу анонсировал увеличение поставок ЗРК «Панцирь» почти в два раза.

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    2 мая 2024, 01:13 • Новости дня
    В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру

    В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру и оставили без электричества несколько домов

    Tекст: Денис Тельманов

    Сбитые украинские беспилотники, которые пытались атаковать объекты на территории Орловской области, при обезвреживании поврелили энергетическую инфраструктуру в нескольких районах, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    «На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    По его словам, падение беспилотника привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

    Ранее сообщалось, что киевский режим попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа в Белгородской области.

    До этого Минобороны сообщало об уничтоженном украинском дроне в Белгородской области вечером 30 апреля.


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    2 мая 2024, 07:15 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила за ночь 12 украинских беспилотников над пятью регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России

    «В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – передает ТАСС.

    По информации Минобороны, дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотников, из которых пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, один – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края.

    Ранее сообщалось, что в Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру.

    В Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру и оставили без электричества несколько домов.

    Ранее сообщалось, что сбитые украинские беспилотники, которые пытались атаковать объекты на территории Орловской области, при обезвреживании повредили энергетическую инфраструктуру в нескольких районах. Падение беспилотников привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

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    30 апреля 2024, 12:19 • Новости дня
    Минобороны показало испытательный полигон разработки дронов с учетом СВО
    Минобороны показало испытательный полигон разработки дронов с учетом СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На одном из новых полигонов проводятся разработка и тестирование перспективных беспилотников с учетом опыта СВО, ход работ проверил глава Минпромторга Денис Мантуров и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

    Разрабатываемые аппараты имеют широкие возможности применения разных типов боеприпасов и средств ведения разведки в дневное и ночное время, в простых и сложных условиях, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    При тестировании операторы отрабатывают поражение целей, имитирующих укрытия, пунктов управления и военной техники с помощью сбрасываемых боеприпасов разного типа. Также испытываются дроны-камикадзе.

    Отмечается, что на полигоне испытываются средства связи и портативные детекторы дронов.

    В ролике, прикрепленном к сообщению, запечатлены испытания и наблюдение за их проведением. Один из военнослужащих сообщил, что некоторые дроны способны записывать видео в разрешении UHD (3840 Х 2160 пикселей).

    Ранее НПО машиностроения получило патент на новый беспилотник с турбореактивным двигателем, он обладает улучшенными летными характеристиками.

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    3 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Российские и американские военные оказались на одной авиабазе в Нигере

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие разместились на территории авиабазы 101 в Нигере, где также дислоцированы американские войска, сообщили в Пентагоне.

    Ситуация возникла на фоне решения Нигера о выводе американского контингента, занимавшегося контртеррористической деятельностью, сообщает РБК.

    В то же время в стране начали появляться российские военные специалисты, предположительно, связанные с «Африканским корпусом» – подразделением, которое призвано заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте.

    Отмечается, что россияне используют отдельный ангар на авиабазе. При этом США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе вместе с российскими военными.

    «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты», – признал один из чиновников США.

    Эксперты отмечают, что прибытие российских военных не обязательно означает полный разрыв отношений между Нигером и США. В краткосрочной перспективе присутствие российских инструкторов может быть связано с продажей оружия.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничество с другими странами, несмотря на санкции США.

    При этом от отметил, что США продолжают неприкрытое давление на страны, юрлица из которых подпадают под санкции, в результате чего страдают разные компании.

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    30 апреля 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны: МРК «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий» сойдут на воду в мае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мае пройдет торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Тайфун» и патрульного корабля проекта 22160 «Виктор Великий», сообщило Минобороны.

    Церемония пройдет на Зеленодольском заводе имени Горького, там спустят на воду МРК «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий», указало ведомство, передает ТАСС.

    Спуск обоих кораблей пройдет в один день, в церемонии поучаствуют высшие офицеры главного командования ВМФ и представители судостроительной отрасли.

    Напомним, МРК «Тайфун» заложили в сентябре 2019 года на Зеленодольском заводе в Татарстане. Патрульный корабль «Виктор Великий» там заложили в 2016 году.

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    2 мая 2024, 06:47 • Новости дня
    Украинские беспилотники пытались атаковать объект энергетики в Смоленской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотники ВСУ попытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

    «Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. Пострадавших нет», – написал Анохин в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что ВСУ пытались повредить объектугражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района.

    В данный момент на месте инцидента работают экстренные и правоохранительные службы.

    Ранее сообщалось, что в Орловской области сбитые беспилотники повредили энергетическую инфраструктуру в двух районах – Глазуновском и Свердловском.

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    3 мая 2024, 01:47 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки 29 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    «Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», – говорится в сообщении представительства, которое передает ТАСС

    Отмечается, что в результате обстрелов повреждены три жилых дома, два автомобиля и один объект гражданской инфраструктуры.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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