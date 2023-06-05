Власти Воронежской области прокомментировали взлом радиочастот

Власти Воронежской области после взлома радиочастот: Ситуация в регионе под контролем

Ситуация в Воронежской области находится под контролем администрации и правоохранительных органов, сообщили местные власти, комментируя информацию о взломе частот радиостанций.

Комментируя сообщения местных жителей об очередном взломе частот радиовещания, пресс-служба правительства Воронежской области подчеркнула, что ситуация в регионе контролируется властями и правоохранительными органами. «Причин для беспокойства нет», – сообщается в Telegram правительства региона.



В понедельник ряд СМИ сообщили, что читательница выложила видео о взломе воронежской радиостанции, по которой передавали информацию о якобы входе Вооруженных сил Украины на территорию ряда приграничных регионов России, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом.