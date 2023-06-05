Песков назвал взломом «экстренное обращение» Путина по ТВ и радио

Песков: Экстренного обращения Путина в понедельник не было, это взлом

Президент Владимир Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что обращения главы государства в понедельник «точно не было», а «в некоторых регионах был взлом», передает ТАСС.



В частности, по словам Пескова, было взломано радио «Мир» и некоторые другие сети вещания. «Все уже ликвидировано и взято под контроль», – сообщил представитель Кремля, добавив, что ситуацией занялись правоохранители.