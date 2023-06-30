Суд в Екатеринбурге арестовал издевавшуюся над опекаемым ребенком женщину

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 августа Веронику Наумову, которая являлась опекуном шестилетнего погибшего мальчика.

Под стражей она проведет 1 месяц и 29 дней, до 26 августа, заседание прошло в закрытом режиме, передает ТАСС. Ее обвиняют в убийстве и истязании.

Прокуроры изучат личные дела всех детей, которых передали семье опекуна, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Сейчас проверен детский сад, куда ходил ребенок, опрошены воспитатели и медицинский работник. Указывалось на факты фиксации синяков и ушибов у ребенка, а также на регулярные пропуски с января. Также будут проверены сотрудники детской городской больницы.

Позже стало известно, что от подозреваемой сбежал бывший воспитанник. Он рассказал подробности издевательства. По словам мальчика, женщина спускала ребенка голого в подвал, обливала кипятком, била шокером, клала его руки на обогреватель.

По словам бывшего воспитанника, никто из детей никогда не жаловался в опеку, потому что все боялись приемную мать.

«Она его заставляла есть фекалии на запись, чтобы потом психологу показать, а когда воровал еду, она заставляла есть до такой степени, чтобы его вырвало. И как-то после этого она заставила его рвоту обратно съесть», – сообщает издание E1.ru со ссылкой на слова юноши.

Ранее опека заявила о пропаже ребенка, после начались поиски, в которых участвовали 1,5 тыс. человек. Позже было найдено тело мальчика, а 33-летнюю мать задержали. Возбуждены два уголовных дела.

Сестра погибшего 6-летнего Далера рассказала, как он погиб. По словам девочки, мать избила его за то, что он съел без разрешения виноград, после чего он умер в ванной от травм.