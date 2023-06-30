Сестра погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала, как умер ее шестилетний брат

Сестра погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинила в его смерти опекуна

Девочка призналась на допросе, что опекун шестилетнего Далера Бобиева Вероника Наумова жестоко избила приемного сына за съеденный без разрешения виноград, после чего он умер в ванной от полученных травм.

По словам опекуна шестилетнего Далера Бобиева Вероники Наумовой, мальчик погиб, когда его мыла в ванной 13-летняя сестра.

Девочка призналась, что врала следователям по просьбе Вероники. По ее словам, Далер не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его за то, что он брал еду из холодильника, потому что в родной семье недоедал и голодал. Опекун держала его под очень горячей или холодной водой, закрывала рот, чтобы он не кричал, передает Е1 со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Девочка также рассказала, что опекунизбивала Далера и требовала от сестры писать жалобы на мальчика, якобы тот ее душил и пытался убить. По ее словам, Вероника добивалась, чтобы ребенка отправили в психушку, поэтому она всем рассказывала о якобы имеющихся у него отклонениях, отказаться от мальчика она не могла, иначе бы у нее забрали других приемных детей.

В тот день, по словам сестры, Далер без разрешения съел виноград, после чего был сильно избит Вероникой большим железным рожком для обуви. Наутро сестра пошла мыть брата, в ванной мальчику стало плохо, он потерял сознание и умер, предположительно, от полученной черепно-мозговой травмы.

Показания девочки подтверждают рассказ бывшего воспитанника Вероники Даниила Егольникова, который сбежал от нее полтора года назад.. Мальчик утверждает, что опекун била Далера электрошокером, запирала в подвале, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать.

Ранее опекуна шестилетнего ребенка Веронику Наумову, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, заподозрили в его убийстве.

Между тем, приемного отца ребенка вернули с СВО в Екатеринбург для дачи показаний.

Напомним, пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым, однако смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ее детей забрали органы опеки.