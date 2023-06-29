Приемного отца найденного мертвым в Екатеринбурге мальчика захотели вернуть из СВО

Приемного отца шестилетнего Далера Бобиева, чье тело было найдено в сумке в гараже, возвращают со спецоперации в Екатеринбург, его проверят на причастность к убийству, сообщили в правоохранительных органах.

Источник, близкий к следствию, рассказал Ura.ru, что роль мужчины в истории с исчезновением приемного сына выяснит следствие. При этом пока нет данных, был ли отец в Екатеринбурге в декабре, когда предположительно погиб ребенок. Директор школы семейного образования «Лукоморье», где работала опекун ребенка, Марина Лагунова, рассказала «Газете.Ru», что не верит в причастность учительницы к гибели ее приемного сына. По словам Лагуновой, у нее «не укладывается в голове», как педагог могла «столько времени врать», что с ее сыном все в порядке, ее любили и дети, и родители, и отзываются о ней, как о позитивном человеке.

Директор рассказала, что учительница говорила о постоянных побегах сына из дома и его сложном диагнозе. По мнению Лагуновой, с ребенком мог произойти несчастный случай, а его опекун «натворила ерунды», испугавшись, что заберут других детей.

Между тем выяснилось, что опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика год назад забрала его документы из детского сада, объяснив, что будет лечить ребенка от аутизма, передает РИА «Новости».

Напомним, пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым, однако смерть ребенка наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ее детей забрали органы опеки.