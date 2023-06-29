Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика заподозрили в его убийстве

Опекуншу шестилетнего ребенка, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, заподозрили в его убийстве, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Приемная мать мальчика сообщила, что ребенок исчез, в поисках участвовали до 1,5 тыс. человек, в четверг тело нашли в сумке на территории гаражного комплекса, передает РИА «Новости».

Опекуном ребенка в августе 2019 года определили 33-летнюю жительницу города, ее заподозрили в убийстве мальчика 2017 года рождения. Женщину задержали.

Глава регионального СУ СК Анатолий Надбитов заявил, что ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала этот факт.

В региональном МВД указали, что у женщины также есть еще пятеро детей, двое из которых – приемные. Они находятся в одном из соцучреждений Екатеринбурга. Они будут там в «полной безопасности», пока не вернется домой «их глава семьи».

Сама женщина на допросе заявила, что ее задержание несправедливо.

СК также возбудил дело о халатности должностных лиц, ответственных за контроль за воспитанием опекаемого ребенка, сообщает ТАСС.

В региональном департаменте информационной политики пояснили, что ведется служебная проверка в отношении сотрудников, патронировавших семью погибшего ребенка.