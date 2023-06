У московского следователя арестовали биткойны почти на 24 млн долларов У московского следователя хотят конфисковать отложенные на «пенсию» биткойны почти на 24 млн долларов

Стали известны подробности одного из крупнейших за последние годы уголовных дел коррупционной направленности – по версии СК и Генпрокуратуры, начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от хакеров в 2022 году взятку в биткойнах почти на 24 млн долларов, сообщают СМИ. Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами были обнаружены после взлома компьютера Тамбиева в папке «Пенсия». На взлом ноутбука Apple MacBook Pro потребовалось несколько месяцев. В папке оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, пишет «Коммерсант». Тамбиев начал службу в СК в 2011 году. Был следователем Гагаринского межрайонного следственного отдела, затем стал следователем по особо важным делам следственного управления по Юго-Западному административному округу, потом – замруководителя Мещанского следственного отдела, далее возглавил отдел, а после занял должность руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного главка. При этом официально он кроме зарплаты доходов не имел; ни у него, ни у семьи накоплений и дорогого имущества не задекларировано. В ходе расследования дела о взятке в особо крупном размере у Тамбиева нашли 1032,1 биткойна (около 1,6 млрд рублей по курсу на январь). Предполагается, что криптовалюту Тамбиеву передали хакеры из группировки Infraud Organization Марк и Константин Бергманы, а также Кирилл Самокутяевский. Их уголовное дело находилось в производстве у Тамбиева. Взятка за неналожение ареста на их активы стала рекордной для сотрудников правоохранительных органов России. По решению Басманного суда биткойны арестовали «путем изъятия и перевода на электронный адрес криптокошелька», находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему помещен в камеру хранения вещественных доказательств СК. В понедельник Никулинский райсуд Москвы рассмотрит требование конфисковать у Тамбиева коррупционные доходы. Отмечается, что за все время службы Тамбиев официально заработал чуть больше 11,7 млн рублей, в связи с чем найденные средства на 1,6 млрд рублей свидетельствуют о «получении имущества из не предусмотренных законом источников». Тамбиев вину в коррупции не признал, а также попытался через суд восстановиться на службе. Его уволили за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа, но Тамбиев подчеркивает, что обвинения не доказаны. Он требовал не только восстановить его на службе, но и хотел получить компенсацию за «вынужденные прогулы». Иск отклонен, нарушение присяги подтвердила ведомственная проверка. Хакеры получили условные сроки за торговлю данными банковских карт. Они заключили сделку с прокурором, рассказав о коррупции, дело против них за коррупционное преступление было прекращено. Суд конфисковал у них оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн рублей. Напомним, в январе 2022 года сотрудники ФСБ и правоохранительные органы задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим вердиктом приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко по делу о взятках. Его признали виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей. Однако в данном случае речь шла не об одной взятке, а о десятилетиях коррупционной деятельности. Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев

Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.

ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены. Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.

Российская артиллерия ликвидировала склад с боеприпасами украинской армии в производственном здании силикатного завода в Херсоне, сообщил источник экстренных служб региона. Артиллерия ударила по складу с боеприпасами 124-й бригады теробороны ВСУ, склад располагался в одном из производственных зданий в Херсоне, сказал собеседник ТАСС. По его словам, в этом складе хранилось не менее пяти тонн боеприпасов. Уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», к гаубицам 2А65 «Мста-Б», снаряды к 122-мм гаубицам Д-30, а также боеприпасы к артсистемам западного производства. Ранее Минобороны сообщало, что возле поселка Удачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО. «ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник. «Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт. «Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение. Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске». Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю. Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных». Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.

Паркинсоники нередко падают и спотыкаются. Примером человека с таким заболеванием служит глава американского государства Джо Байден, который заваливается везде и имеет все признаки паркинсонизма, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, рассуждая о частых причинах падения пожилых людей. Американский президент Джо Байден на торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Самостоятельно главе Соединенных Штатов подняться не удалось, ему помогли охранники. А вернувшись в Вашингтон из Колорадо, президент Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден «в порядке».

«Падение у пожилых людей имеет много разных причин. Во-первых, это могут быть неудобные какие-то ступеньки, полы, переходы, порожки в дверных проходах, неровные ковры и т. д. Очень часто пожилому человеку довольно трудно помнить обо всех этих препятствиях. Ведь молодой человек не смотрит под ноги, когда ходит: он достаточно высоко поднимает ноги, интуитивно все переступает, у него рассеянный взор. Пожилые в большинстве случаев при ходьбе шаркают ногами и смотрят вниз», – говорит Воробьев. Во-вторых, не замечать различного рода препятствия люди в возрасте могут из-за нарушения зрения, продолжает врач. К тому же многие используют бифокальные очки, которые спасают от возрастной дальнозоркости. Их человек не носит на постоянной основе, а лишь надевает, чтобы прочесть надпись или почитать книгу. Поэтому при ходьбе, даже смотря под ноги, пожилой человек действительно может не заметить какой-то порожек и упасть. В связи с этим в общественных местах принято маркировать все выступы, ступеньки и прочее на полу ярко-желтой линией. «В-третьих, причиной падений может быть патология суставов. У пожилого болят суставы, подкашиваются ноги – это реальный факт. И наверняка все не раз слышали от человека в возрасте, что его шатнуло. Для пожилых это очень характерная история. Если к этому быть готовым, можно ухватиться за стенку или что-то такое. Конечно, здесь тоже есть риск упасть, разбиться, особенно, если не быть к этому готовым», – делится терапевт. Также пожилые люди могут упасть с кресла, дивана, если они «просижены» и имеют скос вниз, предупреждает специалист. Более того, после падения многие не могут самостоятельно подняться. Пролежать в таком состоянии они могут несколько часов, ощущая слабость. Наиболее часто данная проблема встречается у людей от 85 лет. Таким людям врач настоятельно рекомендует приобрести тревожную кнопку, на которую в случае чего можно нажать, чтобы кто-то мог ему помочь подняться, либо все время держать рядом с собой мобильный телефон. «Причем никаких тяжелых поражений во всех этих случаях нет. Это просто слабость и неуклюжесть, не на что опереться, и человек не может встать. Все падения по вышеперечисленным причинам – это ни о чем не говорящий признак, тревогу забивать из-за них не надо. Однако, если проблема все-таки беспокоит, стоит обратиться к своему лечащему врачу», – подчеркивает Воробьев. Если же пожилой человек, будучи здоровым, хорошо ходящим, упал без причины, ни обо что не споткнулся, то это также может быть признаком инсульта, микроинсульта или так называемая ишемическая атака, предупреждает терапевт. В таком случае его необходимо обследовать на предмет инсульта: проверить, связная ли у него речь, попросить улыбнуться и отследить, не кривится ли лицо и губы при улыбке, попросить его пожать обеими руками руку (рукопожатия здорового человека должны быть примерно одной силы, а не разной). Если есть подозрения на инсульт, следует незамедлительно вызвать скорую помощь. «Еще падения свойственны людям, страдающим неврологическими заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также паркинсоники (люди с болезнью Паркинсона) благополучно падают, как, например, Байден, который заваливается везде. У него все признаки паркинсонизма налицо», – заключил терапевт. Ранее врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о причинах развития старческой деменции и способах борьбы с ней. По его словам, определенные шаги следует предпринимать с молодого возраста: отказаться от курения, вести физически активный образ жизни, придерживаться «средиземноморской диеты» и регулярно «тренировать мозг». Медведев ответил на отрицание Apple сотрудничества со спецслужбами США Медведев об отрицании Apple сотрудничества со спецслужбами: Либо врут, либо намерены закрыться

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не верит корпорации Apple, отрицающей использование iPhone в интересах американских спецслужб США. По словам Медведев, когда любая технологическая компания говорит, что она не намерена сотрудничать с национальными спецслужбами, это означает одно из двух: она беззастенчиво врет или планирует закрыться. «Чудес не бывает», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Байден ударился головой при выходе из вертолета После падения в Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома 2 июня 2023, 04:52

Вернувшись в Вашингтон из Колорадо, где споткнулся и упал на трибуне, президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома, сообщает пресс-пул. В сообщении говорится, что Байден «ударился своей головой о дверной проем, выходя из вертолета», передает РИА «Новости». Хотя Байден подшутил над тем, что упал в Колорадо, он категорически отказался отвечать на вопросы, которые выкрикивали журналисты. Некоторые интересовались его самочувствием. В ответ Байден на фоне работающего двигателя вертолета прокричал: «Никаких вопросов, нет», – передает ТАСС. Напомним, во время торжественной церемонии академии ВВС США в штате Колорадо Байден, находясь на трибуне, споткнулся и упал. Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что Байден споткнулся о мешок с песком на сцене. Взрывы прогремели на Украине Взрывы прозвучали в Киеве и Черкасской области Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщают украинские СМИ и местные власти. Последними воздушную тревогу объявили три области Западной Украины, передает ТАСС.

Украинские СМИ сообщают, что мэр Киева Виталий Кличко «подтвердил взрывы в Киеве». В сообщении говорится, что «работает ПВО». Кроме того, «сообщают о взрывах в Черкасской области», передает РИА «Новости». Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления военных и техники вооруженных сил Украины в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.

Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России. «Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. «Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС. Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее. Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS. Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма». В России объяснили последствия отказа Украины продлить соглашение о транзите газа МИД: Киев сильно навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой 2 июня 2023, 11:44

В случае отказа украинских властей продлить соглашение с Россией о транзите газа на период после 2024 года большой урон будет нанесен Европейскому союзу, Киев сам себе выстрелит в ногу, заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Галузин заявил ТАСС, что Украина, отказавшись продлить соглашение, нанесет удар по странам ЕС, покупающим российский газ. Одновременно с этим Киев выстрелит себе в ногу, поскольку будет лишен дивидендов от транзита, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства. Ситуация, по его словам, негативно повлияет на энергетическую самостоятельность Европы, но вместе с этим «вызовет радость» со стороны властей США, которые добиваются политической и экономической зависимости ЕС, а также стремятся максимально нажиться на украинском кризисе. При этом, отметил Галузин, официальной информации от украинской стороны о намерении не продлевать соглашение не поступало. Москва, однако, не будет удивлена, если это произойдет, указал он. Киев, подчеркнул замглавы МИД, рассматривает абсолютно все сферы своей деятельности в области внутренней и внешней политики, а также экономики через антироссийскую призму и готов идти на все, чтобы навредить России, даже если сам от этого пострадает. Галузин напомнил, что за транзит голубого топлива Газпром платит «Нафтогазу» немалые деньги: тариф составляет 32 доллара за 1 тыс. куб. м. В первый год, по соглашению, заключенному в декабре 2019 года, было прокачано 65 млрд куб. м, а в последующие – по 40 млрд куб. м. Таким образом, Россия платит Украине за газовый транзит около 1,3 млрд долларов в год, сообщил дипломат. Также он напомнил, что после начала спецоперации Киев сам прекратил транспортировку газа по одной из двух транзитных магистралей, проходящих через Украину. Это привело к снижению объемов прокачки, сейчас они составляют около 46 млн куб. м в сутки вместо 109,6 млн. Ранее экс-глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс заявил, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией. Президент Владимир Путин заявлял, что Украина называет Россию «агрессором», но «благополучно кассирует деньги» за транзит российского газа. Новости СМИ2 Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов

Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис. Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости». Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали. Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя. Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую маш

Контрнаступление вооруженных сил Украины может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся, передает ТАСС. Премьер Венгрии призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начала контрнаступление. Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы. Новости СМИ2 Умер актер из «Интернов» Валерий Громовиков Умер актер из «Интернов» Валерий Громовиков

Заслуженный артист России Валерий Громовиков умер в возрасте 77 лет, сообщили в Хабаровском ТЮЗе. Валерий Громовиков играл в спектаклях «Две стрелы», «Вишневый сад», «Третья ракета», «Театр времен Нерона и Сенеки» и многих других, передает РИА «Новости». Кроме того, актер активно снимался в сериалах и в фильмах. Так, он сыграл Петра Капустина в «Не родись красивой», учителя музыки в «Любовь-морковь 2», пациента Лобанова в «Интернах». Всего в фильмографии Громовикова более сотни проектов, ему присвоено звание «Заслуженный артист России». Газпром предупредил об остановке прокачки по «Турецкому потоку» Газпром: Прокачка по «Турецкому потоку» будет остановлена 5–12 июня на время ремонта 2 июня 2023, 12:34 Текст: Ольга Никитина

Газпром с 5 по 12 июня остановит прокачку голубого топлива по трубопроводу «Турецкий поток» на период планового ежегодного техобслуживания, сообщили в пресс-службе холдинга. В Telegram-канале Газпрома сообщается, что на это время будет остановлена транспортировка по обеим ниткам газопровода. В холдинге сообщили, что проведение техобслуживания было заблаговременно согласовано со всеми сторонами. Ранее в Турции сообщили, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию республики заработает максимум в течение года. Новости СМИ2 Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме» Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3

Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне. Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм». Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере». Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.