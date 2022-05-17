Полковника Захарченко приговорили к 16 годам колонии

Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим вердиктом приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко по делу о взятках на 1,4 млрд рублей.

«... окончательно назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – передает РИА «Новости».

Захарченко оштрафован судом на 500 млн рублей. Трех других фигурантов данного дела суд приговорил к срокам от семи до восьми лет.

Так, Валерий Маркелов получил восемь лет и штраф в размере 500 млн, Василий Критинин и Виктор Белевцов – по семь лет колонии.

Напомним, по данным следствия, Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав входили член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний «1520» Борис Ушерович.

Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину – посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 млрд рублей.

Совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов, по словам его защиты, страдает от онкологического заболевания четвертой степени с метастазами в печени. В этой связи он добивается смягчения применяемых к нему мер, для чего Маркелову недавно было назначено повторное медицинское освидетельствование.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.

Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках на 1,4 млрд рублей в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.