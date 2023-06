Эксперт: Запад пытается «перепрошить» православие на Украине МИД Турции осудил сожжение Корана в Швеции Глава МИД Турции Фидан осудил сожжение Корана в Швеции 28 июня 2023, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Сожжение священной книги Коран в Швеции недопустимо, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Фидан осудил этот «подлый поступок», он напомнил, что это произошло в первый день праздника Курбан-байрам, передает ТАСС. Министр добавил, что подобные антиисламские действия, проведенные под предлогом реализации «свободы слова», недопустимы. Ранее полиция Стокгольма разрешила сожжение Корана рядом с мечетью. Турция по-прежнему блокирует вступление Швеции в НАТО. Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам 28 июня 2023, 09:16 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира. «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. «Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства. Эксперт: Святыни Киево-Печерской лавры могут быть проданы для финансирования ВСУ Эксперт Мельников сравнил передачу святынь Киево-Печерской лавры Западу с распродажей большевиками христианских ценностей

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Татьяна Косолапова

Религиозные святыни Киево-Печерской лавры могут стать экспонатами музеев и частных коллекций на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников, комментируя ситуацию с вывозом ценностей Киево-Печерской лавры в Европу. «Невольно возникают параллели с продажей большевиками религиозных ценностей за рубеж в 1920-е годы. Велика вероятность, что передача православных святынь, в числе которых памятники истории, культуры, литературы, драгоценности и мощи святых, не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии», – говорит Мельников.

Так, по его словам, украинский режим обесценивает историческое достояние и народные святыни – это очередной пункт в долговременной стратегии по «размыванию культурных основ украинского народа». Он отмечает, что превращение почитаемых святынь в музейные экспонаты и предметы личных коллекций, а по сути – дискредитация религии – является печальной тенденцией в западных странах. Для этого работают огромные медийные ресурсы, по всему миру проводятся пропагандистские акции, а верующие, мирно выступающие за традиционные ценности и свою религиозную идентичность, подвергаются дискриминации и репрессиям. «Самые актуальные и яркие примеры – происходящее на Украине вокруг общин УПЦ и борьба американских христиан с абортами и насаждением гендерной идеологии в школах. Это особенно видно на контрасте с ситуацией в России, где происходит восстановление исторической справедливости, государство уже несколько лет говорит о значимости традиционных ценностей и способствует возрождению и возвращению святынь», – подчеркивает глава РАРС. Собеседник надеется, что власти Украины все же не пойдут на этот «циничный шаг», ведь шанс на иной исход все еще есть. Так он обращает внимание на то, что министр культуры Украины Александр Ткаченко поспешил заявить, что ни одна сакральная ценность не покинет монастырь, передает РИА «Новости». «Судя по последним заявлениям украинских политиков, репутационные риски для них слишком велики, поэтому процесс может быть остановлен», – считает Мельников. Он отмечает, что в данном случае очень многое будет зависеть от реакции общественности. «Надеюсь, что здравые общественные силы на Украине не дадут властям совершить такое преступление против истории и народа. РАРС будет следить за развитием ситуации», – заключил глава РАРС. Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Позже в ЮНЕСКО заявили, что не участвуют в вывозе реликвий. Новости СМИ2 Эксперт: Приватизацию мощей Нестора Летописца сложно себе представить Религиовед Лункин рассказал о важности святынь в Киево-Печерской лавре для верующих

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Татьяна Косолапова

Перемещение религиозных святынь из Киево-Печерская лавры, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя ситуацию с вывозом ценностей из монастыря в страны Запада. «Киево-Печерская лавра сама по себе представляет большую историческую культурную и духовную ценность, которая является как бы символической для российской истории в целом, для русского православия. Как отмечал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Киево-Печерская лавра – это колыбель православия», – говорит Лункин.

Он подчеркивает, что Киево-Печерская лавра – это первый монастырь, который был основан на Руси Феодосием и Антонием Печерскими в Киеве. Он является как бы средоточием святой Руси, одним из «колыбелей самобытного русского православия» наряду с Херсонесом и Крымом, где крестился князь Владимир. Это, говорит эксперт, своего рода сакральное основание святой Руси, русского православия в целом, а значит, и основание неразрывной связи этой земли, которая сейчас является Украиной, с Россией, с русским православием, с Русской православной церковью (РПЦ). «Я думаю, что перемещение ценностей, чем бы оно ни обосновывалось, это кощунство, оскорбление религиозных чувств верующих. Как известно, это затронет мощи святых, а мощей там достаточно много. Ведь в Киево-Печерской лавре много похоронено церковных деятелей, монахов. Но среди самых известных святых называют Илью Муромца и Нестора Летописца», – рассказывает религиовед. По словам собеседника, перемещение или приватизацию мощей Нестора Летописца вообще сложно себе представить, ведь он является автором «Повести временных лет», которая составила основу большинства более поздних русских летописей, стала основанием письменной культуры в целом, а также исторической культуры России. Более того, с изучения данной летописи начинают все учебники истории. «Также в Киево-Печерской лавре хранятся мощи основателей лавры и других святых. Все это само по себе является церковными ценностями, которые априори нельзя вывозить – для верующих это прямое оскорбление», – заключил Лункин. Ранее в Службе внешней Разведки РФ сообщили, что Киев и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей. Отмечается, что они будут переданы странам Запада. Председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил опасение, что передача православных святынь не будет осуществлена безвозмездно, а полученные при их передаче денежные средства, скорее всего, будут направлены на нужды украинской армии. Киев и ЮНЕСКО решили вывезти из Киево-Печерской лавры христианские ценности

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Киевом и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, они будут переданы странам Запада, сообщила СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина. Ценности будут переданы музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов, передает РИА «Новости». Напомним, комиссия Минкульта Украины по приему-передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре, монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было предписано освободить помещения обители. Новости СМИ2 Россияне стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции Граждане России стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции

Фото: Thomas Haupt/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Россияне стали лидерами по приобретению недвижимости в Турции по сравнению с гражданами других стран, сообщил национальный институт статистики. Так, с января по май 2023 года включительно граждане России приобрели 5 723 единицы жилья, рост в сравнении с прошлым годом составил 44,4%, передает ТАСС. На втором месте по приобретению недвижимости в Турции находятся граждане Ирана (2,3 тыс. квартир), далее – Ирака (809), Казахстана (605) и ФРГ (564). За пять месяцев этого года в Турции иностранцы приобрели 16,8 тыс. единиц недвижимости, однако власти отмечают спад интереса к ней среди граждан других стран. Лидером среди турецких городов по продажи недвижимости стала Анталья, где с начала года продано 6,4 тыс. квартир, за ней следует Стамбул – 5,3 тыс. На третьем месте находится средиземноморская провинция Мерсин с 1,2 тыс. единиц недвижимости, где строится первая турецкая АЭС «Аккую». Ранее сообщалось, что собственники квартир в Анталье ослабили требования к арендаторам из-за оттока иностранцев. Эрдоган и Столтенберг обсудили ситуацию в России 25 июня 2023, 18:44 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом события в России, сообщила канцелярия турецкого президента. Эрдоган в разговоре подчеркнул, что окончание напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине, передает РИА «Новости». Кроме того, в канцелярии подчеркнули, что во время разговора сторон было выражено пожелание, чтобы события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине». Помимо этого Эрдоган обсудил со Столтенбергом возможное членство Швеции в альянсе. Он подчеркнул, что изменения Стокгольма в антитеррористическом законодательстве не имеют важности, пока сторонники признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» свободно устраивают акции в Швеции. Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию. Новости СМИ2 Стал известен размер посуточных выплат боевиков «Азова» в Турции Посол Украины в Турции: Боевики «Азова» в Турции получают 728 долларов в сутки и просят оплатить отдых их семьям 28 июня 2023, 10:23 Текст: Александра Юдина

В мае в украинский МИД было направлено прошение о продлении на 90 дней выплат находящимся в Турции участникам националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) суточных и средств на аренду жилья, следует из запроса посла Украины в Турции Василия Боднара. В письме посла указана просьба согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США) до 248 и 480 долларов США соответственно, на 90 суток с 1 июня 2023 года, передает РИА «Новости». Также Боднар обозначил просьбу ио командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной «Волына»), побывавшего в российском плену, и Дениса Прокопенко (позывной «Редис») организовать выезд на отдых в Турцию их родственников за счет государства. Как отметил представитель российских силовых структур, киевские власти «активно обхаживают» Волынского, в то время как из нескольких тысяч обычных бойцов 36-й бригады они вернули из плена не больше 15 человек. Кроме того, в письме Боднара отмечено, что в Турции вышеуказанные военнослужащие намерены поднять вопросы об организации для их близких родственников, которые получили серьезные психологические травмы, оздоровительно-реабилитационных мероприятий в Турции сроком до 12 суток за счет государства. Власти Украины сформировали требования к УПЦ по разрыву связей с РПЦ Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести опубликовала список требований к УПЦ по разрыву связей с РПЦ

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Антон Никитин

Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести опубликовала требования к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), выполнение которых свидетельствовало бы о разрыве связей УПЦ с Русской православной церковью (РПЦ). В украинской госслужбе заявили, что во время встречи члены епископата УПЦ, по их словам, действовавшие по благословению предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, выразили желание получить письменные рекомендации о том, какие действия со стороны УПЦ могли бы свидетельствовать о выходе УПЦ из состава Русской православной церкви (далее – РПЦ). В украинской госслужбе утверждают, что такие рекомендации были сформулированы и отправлены УПЦ на следующий день после встречи, передает РИА «Новости». В украинской госслужбе уточнили, что рекомендации включали в себя следующие положения: официально уведомить поместные православные церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ; послать заявления архиереям и клирикам УПЦ, входящим в состав епископата РПЦ, ее синода, синодальных учреждений, комиссий межсоборного присутствия о выходе из них и обнародовать эти заявления; обнародовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе УПЦ со всеми ее епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, сестринствами, приходами и миссиями из состава РПЦ. Кроме того, добавили в украинской госслужбе, УПЦ рекомендуется наложить церковные наказания и/или исключить из состава епископата и клира лиц, которые добровольно сотрудничают с Россией, а также осудить позицию РПЦ касательно спецоперации на Украине. Напомним, в январе каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась к российским властям и Русской православной церкви (РПЦ) с призывом не выступать от ее имени на международных площадках, в том числе и в ООН. В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Ранее УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь. Новости СМИ2 В Испании заявили о причастности к педофилии более 1 тыс. представителей католической церкви El Pais: Более 1 тыс. представителей католической церкви в Испании замешаны в педофилии 26 июня 2023, 14:21 Текст: Вера Басилая

Жертвами более 1 тыс. замешанных в педофилии представителей католической церкви стали 2 тыс. человек, большинство из них мальчики, сообщила газета El Pais. СМИ приводит результаты собственного расследования, согласно которым 75% из выявленных педофилов надругались над мальчиками, 14% – над девочками и остальные совращали жертв обоих полов, передает РИА «Новости». Отмечается, что больше всего случаев педофилии приходится на 1960-е годы, самый ранний был в 1927 году, пишет газета. Больше всего эпизодов было в Мадриде и Барселоне, из 70 испанских епархий только в 12 не было зарегистрировано ни одного случая педофилии. В основном, по данным издания, случаи педофилии происходили в школах. По информации газеты, бывшие архиепископы Мадрида Антонио Мария Руко Варела, Карлос Осоро и Висенте Энрике-и-Таранкон, а также 14 руководителей религиозных орденов скрывали случаи насилия, и переводили педофилов на службу за границу. Напомним, громкий скандал о сексуальных надругательствах над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся во время понтификата предшественника Франциска – Бенедикта XVI. Папа Римский Франциск пообещал искоренить педофилию в церкви. Власти Турции обвинили Reuters в клевете на Эрдогана и его сына Глава управления по связям АП Турции Алтун обвинил Reuters в клевете на Эрдогана и его сына 27 июня 2023, 06:01 Текст: Антон Антонов

Утверждения Reuters о «схеме взяток», к которой якобы причастны президент Турции Тайип Эрдоган и его сын Билал, не соответствуют действительности, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Алтун сообщил, что Reuters предоставило подписчикам статью с «необоснованными обвинениями» Билала Эрдогана в якобы финансовых операциях со шведской компанией и взятках, передает РИА «Новости». В Twitter (соцсеть заблокирована в России) Алтун назвал статью «черным пятном в истории журналистики» и «жалким примером того, как 171-летняя медиаорганизация открыто унижает себя». Алтун подчеркнул, что Reuters не смогло подтвердить осведомленность Эрдогана и его сына «о предполагаемой схеме взяточничества», как и участие в ней. По словам Алтуна, эта «операция восприятия» полна «вымышленных сценариев» и нарушает «основные этические принципы журналистики». Отмечается, что материал появился перед саммитом лидеров НАТО. Алтун считает, что публикации используются «антитурецким лобби» для «давления на Турцию». Однако, как заверил Алтун, на «принципиальную позицию Турции» подобные методы не повлияют. Алтун осудил Reuters «за подачу этой ложной публикации, которая еще раз доказывает всему миру, насколько важна борьба против дезинформации».

Новости СМИ2 В Москве предупредили о возможных ограничениях в метро из-за Курбан-байрама Дептранс Москвы предупредил о возможных ограничениях в метро из-за Курбан-байрама 27 июня 2023, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

На столичных станциях метрополитена у мечетей в среду из-за празднования Курбан-байрама могут ожидаться затруднения, сообщили в департаменте транспорта города. Ситуативные ограничения входа и выхода возможны в среду у станций метро, расположенных рядом с мечетями, сообщил департамент в своем Telegram-канале. В том числе речь идет о станциях Проспект мира, Третьяковская и Новокузнецкая. Ведомство попросило жителей города соблюдать правила пользования метро и выполнять требования сотрудников подземки и полицейских. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. Раскольники захватили храм УПЦ в Киевской области УПЦ сообщила о захвате раскольниками храма в Белогородке Киевской области Украины 26 июня 2023, 04:59 Текст: Антон Антонов

В Белогородке Киевской области Украины раскольники из так называемой Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви, сообщила УПЦ. Как сообщается на сайте УПЦ, раскольники действовали «под прикрытием полиции и теробороны». Они «захватили нижний храм в честь Архистратига Михаила». Сообщается, что «прихожане и духовенство храма своими руками строили святыню», а сейчас их «не пускают на территорию их же церкви». «Полиция, буквально прикрывавшая рейдерский захват церкви, сообщила, что православные христиане «могут ждать решения суда и в другом месте», – сообщает УПЦ. В УПЦ рассказали, что захватчикам «никаких обвинений за нападения на прихожан предъявлено не было», а вот «вступившимся за своих братьев и сестер» защитникам храма «инкриминируют административное правонарушение». Напомним, украинский депутат Тарас Батенко заявил, что переход храмов УПЦ к раскольнической ПЦУ не остановить. В МИД России заявили, что кампания Киева против УПЦ, вышла на «абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень».

Новости СМИ2 Для «Троицы» Рублева в центре имени Грабаря подготовили помещение с климат-контролем Министр культуры Любимова: Для «Троицы» Рублева в центре имени Грабаря подготовили помещение с климат-контролем 26 июня 2023, 12:25 Текст: Алексей Дегтярев

Во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря подготовили помещение с контролем климата для иконы Андрея Рублева «Троица», сообщила министр культуры Ольга Любимова. Реставрационный центр имени Грабаря готов к приему картины, для нее уже подготовили помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, сообщила Любимова в своем Telegram-канале. Для консервационно-реставрационных мероприятий по сохранению памятника привлекут специалистов центра и представителей других ведущих институций. Сначала эксперты оценят сохранность иконы на расширенном реставрационном совете, после чего будут приняты решения по восстановлению. Ранее Московская епархия сообщала, что доступ к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя сократили на два часа для обеспечения режима сохранения объекта. Эксперт: Запад пытается «перепрошить» православие на Украине Религиовед Лункин: Зеленский хочет духовно унифицировать Украину с Западной Европой

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Идея переноса празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря противоречит европейским принципам религиозного многообразия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. «Это странный законопроект даже с точки зрения европейских ценностей, к которым так стремятся власти Украины. Он нарушает принципы религиозного многообразия и различные демократические нормы. С позиции светского государства невозможно мотивировать решение, почему нужно переносить Рождество на 25 декабря. Сразу скажу: этот вопрос не догматический, поскольку в Библии нигде не сказано, в какой именно день родился Христос. Дату празднования диктует исключительно церковная традиция», – пояснил религиовед Роман Лункин. «Сейчас на Украине большая часть населения, например, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – празднуют Рождество в ночь на 7 января. Греко-католики, католики, часть православных отмечают праздник 25 декабря. Для последователей протестантизма это не так важно. Зачем Зеленскому понадобилось переносить дату? Чтобы духовно унифицировать Украину с Западной Европой, где большинство христиан празднуют Рождество 25 декабря», – подчеркнул аналитик. «Модераторы этого законопроекта – США, Евросоюз, руководство так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и патриархат Константинополя. При этом ПЦУ и Константинополь не имеют большинства на Украине ни по приходам, ни по прихожанам. Но они решили изменить религиозную идентичность граждан. Раньше Запад пытался их «окатоличить» с помощью униатства, а теперь пытается «перепрошить» само православие на Украине», – указал эксперт. «Закон, скорее всего, будет принят. Он не требует финансовых затрат, а украинские власти не упустят возможности бесплатно угодить Западу. УПЦ, которая много лет находится между молотом и наковальней по многим вопросам, вероятно, проявит частичную лояльность власти и будет проводить рождественскую службу в обе даты, чтобы не вызвать конфликты среди самих прихожан», – полагает аналитик. При этом тех, кто будет отмечать Рождество 7 января, назовут «пророссийской маргинальной прослойкой». «К ним отнесут несколько миллионов человек. Кроме того, их лишат выходного, что вызовет возмущение. Вкупе с уличными выступлениями по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой это создаст кумулятивный эффект и усилит волнения. И это будет происходить при попустительстве или даже молчаливом одобрении властей», – добавил он. В среду президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас идет борьба украинцев за свою идентичность и нововведение способствует желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками. «Украинскому народу длительное время навязывались российская идеология, в частности, относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», – отмечается в тексте. Напомним, Архиерейский собор раскольнической ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией. Новости СМИ2 Эрдоган назвал неприемлемой демонстрацию курдов в Швеции Эрдоган назвал неприемлемой демонстрацию Рабочей партии Курдистана в Швеции 28 июня 2023, 16:15 Текст: Елизавета Шишкова

Демонстрация запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции является неприемлемой для Анкары, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. Эрдоган и Шольц обсудили вооруженный мятеж в России, а также вопрос о членстве Швеции в НАТО. По словам турецкого лидера, хотя Швеция предприняла шаги в правильном направлении, особенно изменение антитеррористического законодательства, сторонники PПK в стране все еще свободно могут проводить демонстрации, восхвалять и финансировать терроризм, передает РИА «Новости». Подобная ситуация для Турции неприемлема. Ранее СМИ сообщали, что Турция требует от Швеции передать ей подозреваемых в терроризме курдских сепаратистов из РПК и Курдских отрядов народной самообороны для одобрения их заявки на вступление в НАТО.