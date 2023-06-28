В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга

Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС.

Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе.