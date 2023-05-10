В НАТО решили обсудить развертывание еще больших сил для «защиты» от России

Глава Военного комитета НАТО Бауэр заявил о необходимости развертывания еще больших сил альянса

Новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе.

Бауэр, обращаясь к собравшимся начальникам генеральных штабов НАТО, заявил, что на повестке заседания стоит вопрос региональных, географически специализированных планов, которые определят, как альянс «будет защищать ключевые зоны» от «двух угроз», определенных натовской Стратегической концепцией. Он уточнил, что речь идет о «России и террористических группах», передает ТАСС.

По словам главы Военного комитета НАТО, региональными планами предусмотрено развертывание еще большего числа сил НАТО с высоким уровнем готовности по всей территории альянса. При этом, подчеркнул он, для эффективности данных сил нужна «не только численность, но также скорость и масштабирование».

Ранее Бауэр сообщил об отказе главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного принять участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов «даже в формате видеоконференции».

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее отмечал, что военная инфраструктура НАТО приближается к российским границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Эти действия, подчеркивал он, ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности.