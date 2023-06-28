Лукашенко высоко оценил успехи Москвы и Минска в решении задач импортозамещения

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Как будет выглядеть европейская катастрофа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не знает, что звоночек уже прозвенел EPA/TASS
«Европа приближается к катастрофе», пророчат представители венгерского руководства. Политологи поясняют, что имеются в виду как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса. Все эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Почему же ЕС отказывается признавать эту угрозу? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...

Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    Лукашенко высоко оценил успехи Москвы и Минска в решении задач импортозамещения

    28 июня 2023, 13:41

    Текст: Елизавета Шишкова

    Белоруссия и Россия в условиях санкций успешно решают задачу импортозамещения, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.

    По его словам, Белоруссия и Россия хорошо дополняют друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции. Минск и Москва на сегодняшний день решают общую задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, передает РИА «Новости».

    Лукашенко добавил, что наибольшую ценность имеют «тончайшие капилляры» межчеловеческих связей, общая история, культура, менталитет и традиционные ценности.

    Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, даже в самые сложные времена между странами контакты на уровне регионов активно развивались.

    «Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности, разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам – экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим», – сказал Лукашенко.

    Он отметил, что впереди будет большая работа, поэтому держаться нужно друг друга как можно ближе. Альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет.

    Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
    		   
    26 июня 2023, 17:48
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.

    Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил  Лавров.

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

    В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.

    Коментарии (39)
    КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
    Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
    		   
    26 июня 2023, 02:49
    Фото: ABC News/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

    Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.

    Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Коментарии (10)
    Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим

    27 июня 2023, 15:29

    Текст: Алина Власенко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.

    «Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.

    «Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».

    Коментарии (5)
    Лукашенко высказался про алгоритм использования поступившего в Белоруссию ядерного оружия
    Лукашенко заявил, что в Белоруссии определят алгоритм использования ядерного оружия

    27 июня 2023, 19:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона определит алгоритм применения тактического ядерного оружия при возможной агрессии в отношении нее, заявил президент страны Александр Лукашенко.

    Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич, министр обороны страны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Стартель определят алгоритм применения тактического ядерного оружия, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он подчеркнул, что настаивал на размещении такого оружия в республике, чтобы «сюда никто не сунулся».

    Ранее Лукашенко сообщал, что Минск получил значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить Москва.

    Коментарии (15)
    Лукашенко рассказал о подготовке белорусской оппозиции к мятежу на фоне событий в России
    Лукашенко: Оппозиция на фоне событий в России готовилась к мятежу, но произошел фальстарт
    		   
    27 июня 2023, 11:27
    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа»: надо же отчитываться», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

    Он также заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжения о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Лукашенко также заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».

    Коментарии (18)
    Лукашенко рассказал о матерных переговорах с Пригожиным
    		   
    27 июня 2023, 17:40
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые провел в субботу для пресечения попытки вооруженного мятежа.

    Белорусский лидер рассказал, что тревожные новости из России начал получать утром. Он предложил президенту России стать посредником и поговорить с Пригожиным.

    Установить контакт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным президенту Белоруссии Александру Лукашенко помогли заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников, передает «БелТА».

    Лукашенко отметил, что в 11.00 в субботу Пригожин мгновенно ответил на звонок, его позвал Евкуров. По словам президента Белоруссии, первые 30 минут они разговаривали «на матерном языке». Потом перешли на нормальный язык.


    Ранее президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.

    Коментарии (7)
    Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России
    Лукашенко заявил, что Белоруссия получила большую часть ядерного оружия из запланированного
    		   
    27 июня 2023, 17:24
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона получила значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить российская сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Большая часть из того, что планируется разместить в республике, уже достигла пункта назначения, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он также опроверг сообщения, что охраной ядерного оружия якобы займется ЧВК «Вагнер», и пояснил, что этим занимаются «россияне и белорусы». Лукашенко добавил, что персонально несет ответственность за сохранность этого оружия.

    Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин указывал, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.

    Коментарии (15)
    Лукашенко поручил привести войска в боевую готовность на фоне событий в России
    Лукашенко рассказал, что привел войска в боевую готовность на фоне событий в России

    27 июня 2023, 11:42

    Текст: Алина Власенко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий в России распорядился привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность.

    «Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, приведены в полную боевую готовность», – сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

    Лукашенко напомнил, что «белорусы умеют защищать свою землю». «Мы были и будем сильнее любых вызовов», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Он также рассказал, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры на фоне событий в России решили продемонстрировать западным кураторам результаты своей «работы» и готовились к «вооруженному мятежу», но произошел фальстарт.

    Коментарии (8)
    Лукашенко утром поговорил с Путиным

    25 июня 2023, 18:20

    Текст: Ольга Иванова

    Утром в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», после Путина Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.

    Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

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    Путин: Для избежания большой крови при подавлении мятежа потребовалось время
    		   
    26 июня 2023, 22:36
    Текст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.

    Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.


    Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.

    Коментарии (13)
    Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
    Посол Белоруссии в РФ Крутой: На Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов

    26 июня 2023, 15:21

    Текст: Антон Никитин

    На Форуме регионов в Уфе Белоруссия подпишет с Россией соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере, которое заработает с 2025 года, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

    Белорусский дипломат выразил мнение, что это соглашение будет подписано на юбилейном 10-м Форуме регионов в Уфе. Он назвал это решение компромиссным для минтрансов России и Белоруссии. Как заявил Крутой РИА «Новости» в своем первом интервью в должности посла Белоруссии в России, соглашение по выравниванию, по сути, зеркальному выравниванию всех аэропортовых, аэронавигационных сборов, всех услуг связи, которые связаны с авиацией, заработает с 1 января 2025 года.

    Он выразил мнение, что после начала действия соглашения ожидается увеличение интенсивности полетов, которая, как отметил дипломат, и сейчас «довольно неплохая». Он уточнил, что только между Москвой и Минском в неделю осуществляется 63 рейса. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что, по плану властей республики, с каждым городом-миллионником в России должен быть налажен прямой рейс из Белоруссии.

    Крутой пояснил, что кроме Москвы, Петербурга и Сочи речь идет о таких традиционных направлениях, как Казань, Уфа, открываются полеты в Пермь, Мурманск, Калугу, Череповец, Нижний Новгород, в проработке Новосибирск, Красноярск и Самара. По словам белорусского дипломата, существует огромный спрос на прямые рейсы с Минском. Он уточнил, что речь, в первую очередь, про туристов, бизнесменов, строителей. Как утверждает глава белорусской дипмиссии, последние данные показывают загрузку рейсов на уровне 90-95%.

    При этом он обратил внимание на важность решения вопроса о субсидировании авиаперелетов между Белоруссией и Россией для открытия новых рейсов между городами двух стран. По словам дипломата, сейчас обсуждается схема субсидий 50 на 50, то есть 50% выделают регионы России, остальные 50% – бюджет Белоруссии. Крутой допустил, что к середине следующего года появится еще десяток прямых рейсов, если получится «сложить схему» субсидирования.

    Накануне утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

    Коментарии (0)
    В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
    Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии

    27 июня 2023, 17:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.

    Коментарии (6)
    Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
    Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России

    27 июня 2023, 13:27

    Текст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.

    «Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.

    «Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.

    Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».

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    Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии

    27 июня 2023, 17:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории не ведется строительство лагерей для размещения членов ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко.

    Сейчас не ведется строительство лагерей, но если представители группы захотят, то их лагеря разместят, сказал Лукашенко, передает БелТА.

    По его словам, сейчас «вагнеровцы» находятся в Луганске в своих лагерях.

    Ранее Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.

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    Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию

    27 июня 2023, 17:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится на белорусской территории, подтвердил президент страны Александр Лукашенко.

    Пригожину предоставлены гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Сам основатель группы уже находится в Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» в стране какое-то время, но это будет «за счет» самих членов группы.

    Лукашенко отметил, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин указывал, что подобное подразделение в армии Белоруссии «не помешало бы», и указал, что не против такого решения.

    До этого президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.

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