Лукашенко высоко оценил успехи Москвы и Минска в решении задач импортозамещения

Белоруссия и Россия в условиях санкций успешно решают задачу импортозамещения, заявил президент республики Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.

По его словам, Белоруссия и Россия хорошо дополняют друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции. Минск и Москва на сегодняшний день решают общую задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, передает РИА «Новости».

Лукашенко добавил, что наибольшую ценность имеют «тончайшие капилляры» межчеловеческих связей, общая история, культура, менталитет и традиционные ценности.

Таким образом, подчеркнул белорусский лидер, даже в самые сложные времена между странами контакты на уровне регионов активно развивались.

«Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности, разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам – экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что впереди будет большая работа, поэтому держаться нужно друг друга как можно ближе. Альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет.