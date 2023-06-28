Кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года

Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников, сообщает пресс-служба кабмина.

По сообщению пресс-службы, правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Такова главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение об ее утверждении подписано, передает ТАСС.

Как отмечается, основой для формирования отрасли может послужить уже имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем. «Они уже применяются, к примеру, для инспекции состояния энергосетей. Использование беспилотников позволило сократить сроки проведения таких проверок в 5 раз. Вовремя выявленные повреждения снизили риск возникновения аварий на сетях в 8 раз. В картографии и кадастре использование беспилотников уменьшило стоимость комплексных работ на 20%. В сфере экологического контроля БАС позволяют выявлять в 4 раза больше нарушений при том же штате инспекторов», – сообщает правительство.

В пресс-службе сообщили также, что правительство завершает формирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

Как приводит кабмин слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, в настоящее время параллельно с разработкой Стратегии развития беспилотной авиации по поручению президента России правительство завершает формирование национального проекта развития беспилотных авиационных систем. Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой Стратегии.

Пресс-служба кабмина добавила, что Стратегия развития беспилотной авиации России предусматривает 5 направлений. Первое касается стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Второе – разработка и серийное производство таких систем, а также создание крупных производственных центров, обеспечивающих внедрение новых технологий при создании беспилотников. Третье подразумевает развитие инфраструктуры, включающее строительство аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов. Четвертое – подготовку кадров для беспилотной авиации. Пятое – фундаментальные и перспективные исследования в сфере беспилотных авиационных систем.

Как сообщается, план мероприятий по реализации стратегии сформирован с учетом этих ключевых направлений. «Так, например, в рамках разработки и серийного производства беспилотников уже в 2023 году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем. Ответственными за это направление определены Минпромторг, правительство Москвы, АНО «Национальная технологическая инициатива» и ряд других организаций», – отмечает правительство.

Кроме того, по данным пресс-службы кабмина, для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС и внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования.

«Вести эту работу будут Минпросвещения, Минобрнауки, правительство Москвы, АНО «Университет НТИ 2035». Им же поручено создать цифровой реестр кадров БАС, связывающий данные о вакансиях и кадровом потенциале специалистов в этой области», – поясняется в сообщении.

В декабре президент Владимир Путин утвердил список поручений по развитию беспилотных авиационных систем. Правительству поручили утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.