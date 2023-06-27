Терапевт рассказал о последствиях вызванного попыткой вооруженного мятежа стресса для здоровья

Терапевт Воробьев рассказал, какие заболевания может вызвать вызванный попыткой мятежа сильный стресс

Стресс влияет не только на ментальное здоровье человека, но и на физическое. Он может приводить к инфарктам, инсультам и микроинсультам, а также к раку, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя возможные последствия стресса, пережитого россиянами из-за попытки вооруженного мятежа.

«Степень стресса в данном случае весьма высока. Подобный стресс, наверное, общество переживало за последние 30 с небольшим лет два раза: в 1991 и в 1993 годах. К сожалению, такие уровни стресса могут приводить к долгоиграющим и почти необратимым последствиям. Более того, этот стресс является массовым. Из-за этой особенности ситуации мы, люди, не можем помочь друг другу общением, ведь все разговоры сводятся к одному – обсуждению произошедшего», – говорит Воробьев.



Последствия такого стресса для организма, по словам терапевта, могут быть очень значительными и необязательно проявиться сейчас. «Это могут быть инфаркты, инсульты и микроинсульты, и, к сожалению, опухоли тоже могут полезть. Причем я говорю о злокачественных. Это факт: люди, перенесшие тяжелый стресс, чаще страдают от появления опухолей», – рассказывает врач.

При этом он призывает не бежать сразу в поликлинику на диспансеризацию. Следует проходить ее в обычном режиме – ежегодно. Но в случае появления каких-либо несвойственных уже имеющимся заболеваниям симптомов следует обратиться к специалисту.

«Единственное, что сейчас возможно сделать для своего физического здоровья – привести в норму ментальное. Необходимо заниматься аутотренингом, сменить обстановку, сходить в кино, театр или ресторан, заняться спортом или, в крайнем случае, уйти в работу. Никаких дополнительных медицинских проверок всего тела не требуется», – заключил Воробьев.

Ранее врач психиатр и психотерапевт Владимир Файнзильберг в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовал россиянам погрузиться с головой в работу, проводить больше времени с семьей и устроить поездку на природу, чтобы пережить стресс, вызванный попыткой мятежа.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Вечером в этот же день резидент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, мятеж был пресечен. Позже президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».