Психолог дал советы россиянам, испытавшим стресс из-за попытки вооруженного мятежа

Психолог Файнзильберг назвал эффективные способе борьбы со стрессом, возникшем из-за попытки вооруженного мятежа

Тем, кто пережил в субботу стресс из-за попытки вооруженного мятежа в России, стоит погрузиться с головой в работу, проводить больше времени с семьей, устроить поездку на природу или вовсе взять отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД врач психиатр и психотерапевт Владимир Файнзильберг.

«Те события, с которыми столкнулись в минувшую субботу россияне, были сложными. Многие испытали опасения, страх и растерянность, поскольку люди никак не могли предположить, чем и когда это закончится. Все это стресс. Если с ним не справляться, то это может привести к тяжелым неврологическим и психическим расстройствам. Несомненно, усилятся различные депрессии, будет наблюдаться снижение настроения и растерянность – все это соответствует любому стрессовому состоянию, такова реакция нашей психики и организма», – говорит Файнзильберг.



Он рассказывает, что у каждого человека может быть своя реакция на произошедшее. Это зависит от типа личности. Если персона имеет возбудимый характер, страдает повышенным преобладанием возбуждения, то она совершает поступки, которые можно характеризовать как возбуждение. Если человек имеет особенность характера в виде депрессивных реакций, невротических (снижение настроения, усталость (а именно так реагирует большая часть населения России, по мнению психолога), то появляются какие-то навязчивые страхи, возможна ипохондрия (тягостное переживание по поводу собственного здоровья, убеждение себя в заболевании тяжелой болезнью).

«Ситуация как внезапно началась, так внезапно и закончилась. У людей сейчас может возникать ощущение растерянности, непонимания и ожидания. Я думаю, что что мы через несколько дней столкнемся с увеличением количества обращений к психологам, психотерапевтам и психиатрам, и вообще увеличится количество обращений за медицинской помощью, потому что стресс также отражается на соматических больных (имеющие сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, поражение печени и почек и так далее)», – делится врач.

Побороть полученный стресс поможет психолог, психиатр или психотерапевт, подобрав индивидуальный подход, поясняет собеседник. Однако, если по каким-то причинам обратиться к специалисту человек не может, либо не хочет, есть ряд эффективных способов борьбы со стрессом.

«Во-первых, человек должен больше направить свое внимание на решение своих каких-то личных проблем: переключиться на то, что связано с его профессиональной деятельностью, погрузиться в работу с головой. Во-вторых, необходимо больше времени проводить с семьей. Это поможет отвлечься от информации, которая вгоняет в состояние страха, в том числе за будущее», – рекомендует Файнзильберг.

В-третьих, продолжает психотерапевт, необходимо общение с природой. По возможности стоит «поменять картинку перед глазами»: съездить за город, выехать на прогулку в лес или на озеро, побыть в тихой и спокойной обстановке. Также не менее эффективным будет прогулка у моря или в горах.

«А если есть возможность, то лучше вообще взять отпуск, желательно с семьей. Причем на прогулке в лесу или в отпуске на море лучше, конечно, отказаться от интернета, попытаться не читать новости и постараться расслабиться. Побыть наедине с природой. Природа вообще благоприятно влияет на человеческую психику. Не зря нам нравится шум ветра, шелест деревьев в лесу, мы любим смотреть на бегущую в реке воду. У всех людей генетически заложено благоприятное воздействие всех природных звуков и видов», – заключил врач.

В ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Вечером в этот же день резидент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, мятеж был пресечен. Позже президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».