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Вице-премьер Италии пообещал «сделать все» для вступления Украины в ЕС
Вице-премьер Италии Таяни назвал условия вступления Украины в ЕС
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Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал «сделать все», чтобы Украина стала членом Европейского союза, но подчеркнул, что Киев должен соблюдать правила сообщества и провести реформы.
«Мы сделаем все, чтобы Украина вступила, … при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведет необходимые реформы», – заявил Таяни в интервью газете Messaggero. В частности, он заявил, что Украине следует победить коррупцию в стране.
Одновременно Таяни заявил о необходимости постепенного вступления Украины в Североатлантический альянс. Так, по его словам, для начала следует дождаться завершения конфликта с Россией и создать Совет Украина – НАТО, а позже возобновить путь расширения, начатый в Бухаресте в 2008 году, передает ТАСС.
Ранее главы МИД Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна заявили, что план действий по членству в НАТО может не быть частью дорожной карты по вступлению Украины в альянс.
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы
Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о проблемах в России.
Захарова в своем Telegram-канале привела реакцию Кулебы на ситуацию в Ростове-на-Дону. По его словам, любые проблемы в России отвечают интересам Киева.
«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», – считает дипломат.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в России только один главнокомандующий, россиянам нужно объединиться, чтобы не допустить междоусобицы, которой ожидает враг.
На Украине разочаровались решением Пригожина отвести силы
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выразил разочарование решением Пригожина отвести бойцов ЧВК «Вагнер»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал разочарование решением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина покинуть территорию штаба Южного военного округа и Ростов-на-Дону.
Подоляк на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвал выбор Пригожина «феноменальным». По мнению советника главы офиса президента Украины, основателю ЧВК якобы почти удалось «свести на нет» руководство России, «взять под контроль центральную власть», «дойти до Москвы».
«И вдруг... отступаете», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить фразу главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что любые проблемы в России на руку киевскому режиму.
Напомним, Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря. В Кремле сообщили, что дело в отношении Пригожина будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
На Западе сделали вывод о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
Politico: Власти США в разговоре с европейцами пришли к выводу о «беспрецедентной возможности» Киева для наступления
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Представители американских властей звонили своим европейским коллегам в субботу, чтобы обсудить ситуацию в России, и пришли к выводу, что сейчас Киев обладает «беспрецедентной возможностью для наступления», пишут СМИ США.
Источники в вашингтонской администрации сообщили газете Politico детали переговоров с участием президента США Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, шефа Пентагона Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Как сообщается, они звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне ситуации в России, передает ТАСС.
При этом в ходе разговоров, как сообщили источники издания, стороны пришли к заключению, что Киев в настоящее время сейчас имеет «беспрецедентную возможность для наступления».
В то же время чиновник сказал изданию, что «праздновать победу» пока не надо. Представители американских властей, как утверждается, призывали европейцев соблюдать нейтралитет в ситуации, которая разворачивалась в России в субботу.
Источники издания добавили, что Вашингтон следит за перемещениями ЧВК «Вагнер», а также оценивает последствия военного мятежа для украинского конфликта.
По мнению американских властей, события в России якобы позволят Украине «переломить ход своего захлебывающегося контрнаступления». Официальная оценка произошедшего в России американской администрацией, однако, еще не подготовлена.
Москва ранее предостерегла Запад от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения русофобских целей.
Российские войска отразили украинские атаки на двух направлениях
Минобороны: Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
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Российские военные на Южнодонецком и Запорожском направлениях отразили атаки украинских националистов, уничтожив танки, броневики и живую силу, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Чехов уточнил, что атаки ВСУ отражена в районе Макаровки и населенного пункта Ровнополь, противник с потерями отступил, передает РИА «Новости».
Российские артиллеристы на Южнодонецком направлении, в районе Новодонецкого, уничтожили боевые бронированные машины, пикап и живую силу ВСУ. Кроме того, авиация уничтожила боевые бронированные машины, поразила скопления боевиков в районе Нескучного, сообщил Чехов.
На Запорожском направлении гаубичной артиллерией нанесено поражение технике и живой силе противника. Уничтожен пикап с националистами в районе Новоданиловки, гаубица «Мста-Б» в районе Белогорья и американская гаубица М777 в районе Новоселовки, минометный расчет в районе Малой Токмачки.
Российские вертолеты уничтожили БМП, боевые бронированные машины и места скопления боевиков в районе Новоданиловки, а барражирующим боеприпасом «Ланцет» российские военные уничтожили САУ в районе Каменского.
Чехов уточнил, что на участке Южнодонецкого направления российские силы уничтожили свыше 50 украинских боевиков, а также семь боевых бронированных машин.
Ранее руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском.
В США пожаловались на «коварные манипуляции» со стороны Украины
American Greatness: Неуемные потребности Киева в оружии ударили по влиянию США в мире
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Постоянный рост запросов со стороны киевского режима в военной сфере нанес удар по обороноспособности и мировому влиянию США, пишут американские СМИ.
Обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон в статье для American Greatness пишет, что американские запасы оружия тают. «Неуемные» потребности Киева, по его мнению, Вашингтон вскоре не будет способен удовлетворять. США не смогут оказывать военную поддержку Тайваню и тем более вмешаться в какой-нибудь новый ближневосточный конфликт, отмечает автор статьи.
По его мнению, непрекращающиеся попытки властей Украины лоббировать рост поставок оружия для нужд ВСУ является незаконным, передает РИА «Новости».
Хэнсон пишет, что Украина на протяжении восьми лет «коварным образом манипулировала» американской внутренней политикой. Такое никому в истории еще не удавалось, отмечает он.
Автор статьи призвал «разрубить этот запутанный украинский узел», если «вмешательства» со стороны Киева не прекратятся.
В Кремле ранее подчеркивали, что поставки западных вооружений Киеву делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом, отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В США указали на «скандальный провал» украинского контрнаступления
American Greatness: «Скандальный провал» контрнаступления ВСУ послужит важным уроком для США
Потери Вооруженных сил Украины при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона, считает обозреватель American Greatness Кристофер Роуч.
По словам обозревателя American Greatness, Киев при контрнаступлении потерял огромное количество людей и техники. Причиной этого, по мнению Роуча, стало то, что обученные специалистами Североатлантического альянса украинские военные «не очень хорошо себя показали» в бою. Кроме того, пишет журналист, украинцы не слишком умело используют поставленную Киеву технику.
Роуч подчеркивает, что «этот скандальный провал» станет хорошим уроком для Вашингтона и курсантов, изучающих военное дело, передает РИА «Новости».
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который по итогам контрнаступления получил лишь гибель украинских военных и уничтожение поставленной Западом техники, придется признать поражение.
Байден обсудил с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
Президент США Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком ситуацию в России
Президент США Джо Байден обсудил в субботу с лидерами Великобритании, Германии и Франции Риши Сунаком, Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном ситуацию в России.
В сообщении Белого дома отмечается, что Байден, Сунка, Шольц и Макрон во время разговора выразили свою непоколебимую поддержку Украине, передает ТАСС.
Ранее Москва предостерегла Запад от намеков на возможное использование ситуации в России.
В Киеве заявили о желании провести «саммит мира» на Украине
Глава офиса Зеленского заявил о желании Киева провести «саммит мира» на Украине
Киев хотел бы провести так называемый глобальный «саммит мира» на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщил Ермак, в Копенгагене 24-25 июня прошла встреча, в которой приняли участие помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Кроме них в мероприятии участвовали советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
Основной темой стало обсуждение украинской «формулы мира», стороны договорились продолжать данный формат консультаций, передает РИА «Новости».
Также Ермак сообщил, что предложил площадки для проведения глобального саммита мира. «Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», – написал Ермак в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил об организации саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
В НАТО заявили о мониторинге ситуации в России
НАТО мониторит развивающуюся в России ситуацию вокруг действий Евгения Пригожина, сообщил представитель альянса.
«Мы мониторим ситуацию», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Европейском союзе заявили, что ситуация, происходящая внутри РФ, это дело самой страны, но в ЕС следят за ситуацией.
Аварийное отключение света произошло в Киеве
Несколько районов Киева остались без электричества
Аварийные отключения электричества происходят в Киеве в воскресенье днем, сообщила энергетическая компания «ДТЭК», не уточняя причину.
«Внимание! Аварийные отключения света в Киеве», – говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
В частности, без электричества остались Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский районы города.
По данным энергетиков, восстановление подачи электроэнергии планируется в течение трех часов.
Российские силы сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
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Группировка «Запад» за прошлые сутки сорвала четыре попытки украинских националистов провести ротацию на позициях под Купянском, сообщил руководитель пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил ТАСС, что четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ были сорваны российской артиллерией вблизи населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское. Украинская сторона потеряла более взвода живой силы, уточнил он.
Кроме того, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в районах н.п. Кисловка и Табаевка уничтожили два минометных расчета ВСУ.
Также Зыбинский сообщил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам, в которых были сосредоточены живая сила, оружие, военная и спецтехника 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны Украины.
Накануне Минобороны сообщило, что на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск была поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Французы раскритиковали Макрона за требование к России начать переговоры с Украиной
Французам не понравилось заявление Макрона о требовании к России вести переговоры с Киевом
Читателям французской газеты Le Figaro не понравилось заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью CNN о том, что цель украинского контрнаступления заключается в том, чтобы заставить Россию пойти на уступки и вернуться за стол переговоров.
«Чтобы вести переговоры, вы должны уже сидеть за столом переговоров, а вы каждый день лишь подливаете масло в огонь», – написал один из комментаторов, назвав происходящее безумием.
Другой комментатор указал на неудачи украинских сил в ходе контрнаступления, и предположил, что при таком раскладе о переговорах следует подумать Киеву, а не Москве, передает РИА «Новости».
Еще одни пользователь Сети напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и диалог не хочет вести именно Киев. «Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам», – написал он.
«Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России», – заключили читатели, говоря о Макроне.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Владимир Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, говорил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.
Российские войска за сутки отбили почти 20 атак
ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа грамотными действиями подразделений группировки «Восток», огнем артиллерии и огнеметных систем отражены три атаки возле Макаровки, Новоселки Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов ВСУ поблизости от Новополя ДНР и Новодаровки Запорожской области уничтожены два танка и шесть бронемашин противника.
На Запорожском направлении российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ около Яблоково Запорожской области. Ударами армейской авиации поражены скопления живой силы и техники противника под Преображенкой и Новоданиловкой Запорожской области. Возле Малых Щербаков Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Потери противника на этих направлениях за последние сутки составили более 170 военнослужащих, три танка, три машины пехоты, 12 бронемашин. Также уничтожены: боевая машина РСЗО «Град», французская самоходная артустановка Cezar, американская артсистема М777, две гаубицы «Мста-Б» и одна Д-20.
На Донецком направлении активными действиями Южной группировки в течение суток отражены девять атак противника недалеко от Веселого, Артемовска, Авдеевки, Первомайского и Марьинки ДНР. Ликвидированы свыше 245 военнослужащих, машина пехоты, гаубицы Д-20 и Д-30, перечислили в Минобороны.
На Бахмутовском тактическом направлении ударами авиации и артиллерии поражены скопления 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Около Северска и Сухой Балки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 45-й артбригады и 109-й бригады теробороны ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены четыре атаки подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве. Рядом с Невским Луганской народной республики (ЛНР) и Торским ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ.
В районах Ямполовки, Торского ДНР и Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За прошедшие сутки уничтожены свыше 100 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
Под Ягодным и Берестовым Харьковской области уничтожены три ДРГ. Потери противника составили до 30военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 45 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Град», две самоходные артустановки «Акация» и две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 92-м артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах. Возле Днепропетровска уничтожены два хранилища топлива для военной техники группировки ВСУ.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 24 украинских беспилотника в районах пунктов Артемовск, Зайцево, Володино, Новобахмутовка, Яковлевка, Соледар, Белогоровка ДНР, Кременная ЛНР, Ульяновка Херсонской области, Шевченково и Мирное Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Захарова: Москва считает провокацией заявления Киева по поводу угроз для Запорожской АЭС
Рассматриваем в качестве гнусной провокации заявления представителей киевского режима и его заокеанских кураторов по поводу угроз для Запорожской АЭС, якобы создаваемых российской стороной, сообщила спикер МИД Мария Захарова.
В Telegram-канале МИД указано, что это очередная попытка дискредитировать Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно прикрыть свои террористические планы создания аварийной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и здоровье население региона и жителей стран Европы.
Также Захарова отметила, что ведомство предостерегает Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС.
«Призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны», – подчеркнула она.
Кроме того, спикер МИД заверила, что с этой очередной провокацией Киева по смыслу и по времени стыкуется представленный американскими сенаторами Л. Грэмом и Р. Блюменталем проект резолюции с призывом рассматривать появление на территории Украины источника радиоактивного заражения как основание для применения предусмотренных на этот случай механизмов политического и военного реагирования со стороны НАТО.
«Подобные безответственные заявления вашингтонских «ястребов» рассчитаны на не знакомую с фактами и реалиями публику», – добавила она.
В заключение Захарова заметила, что США целенаправленно продолжают «повышать ставки» и заниматься генерированием стратегических рисков, втягивая в эту опасную деятельность своих союзников по НАТО. «Последствия такой безрассудной линии будут крайне печальными, в том числе для самого Вашингтона», – резюмировала она.
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО, выпустив по городу 15 ракет
Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку в ДНР, выпустив по населенном пункту 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Там уточнили, что огонь по Горловке в Никитовском районе был открыт в 08.45 мск. Всего было выпущено 15 ракет из РСЗО, передает ТАСС.
Кроме того, ВСУ минувшей ночью обстреляли Таврийск, Новую Каховку, Каховку и Кардашинку в Херсонской области, выпустив 29 снарядов из ствольной артиллерии. Представитель экстренных служб региона сообщил, что сейчас уточняется, есть ли жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.
В субботу ВСУ также выпустили из ствольной артиллерии 18 снарядов по Алкшкам, 12 – по Крынкам, девять – по Голой Пристани, семь – по Старой Збурьевке.
Ранее в Минобороны сообщили, что в субботу, 24 июня, ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях.