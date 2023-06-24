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В США отреагировали на ситуацию с заявлениями Пригожина
CNN: Власти США внимательно следят за ситуацией в России после заявлений Пригожина
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Американские власти внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ставшего фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Неназванные представители администрации США заявили CNN, что последние заявления Пригожина – «это больше, чем его обычная риторика».
«Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами о ходе развития событий», – передает ТАСС слова пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адама Ходжи.
Также CNN сообщает, что о ситуации с заявлениями Пригожина проинформирован президент США Джо Байден.
Напомним, Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией
Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией
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Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов.
«США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт.
«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник.
«Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко.
«Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог.
«При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он.
«Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».
Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.
Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика).
Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями.
Россия отказалась уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
МИД: Россия не обязана уведомлять США об испытаниях ядерного беспилотника «Посейдон»
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Москва не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников «Посейдон», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Дипломат пояснил, что согласно серии двусторонних соглашений, заключенных в прошлом веке, предполагается уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Также следует предупреждать о масштабных стратегических учениях, масштабных учений стратегических сил. Рябков заявил, что испытания «Посейдона» не попадают под эти соглашения, передает ТАСС.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
Напомним, в июле ВМФ России получил первую подлодку-носитель «Посейдона» – многоцелевую атомную подводную лодку «Белгород» проекта 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хабаровск», но все характеристики этой подлодки засекречены.
Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он сообщил, что такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Увеличены поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57
ОАК: Объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году увеличатся
Объемы поставок в Воздушно-космические силы (ВКС) России истребителей пятого поколения Су-57 будут увеличены в 2023 году, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он заявил, что в производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий, передает ТАСС.
Как отметил Слюсарь, предприятия ОАК получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства, введены новые производства и объекты, что позволяет увеличить объемы производства.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Машины прошли все заводские испытания. Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.
Ранее Ростех нарастил выпуск инновационных материалов для увеличения числа самолетов Су-57.
Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
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Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.
Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.
Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».
В офисе Зеленского обвинили Обаму в «критических ошибках» после его слов о Крыме
Высказывание 44-го президента США Барака Обамы о Крыме – это попытка оправдать себя, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Необходимо признавать критические ошибки и не «придумывать новые оправдания», заявил Подоляк в Twitter, комментируя слова Обамы, передает РИА «Новости».
Из-за подобных высказываний сейчас «международного права практически не существует», и бизнес не хочет покидать российский рынок, заключил он.
Напомним, Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил американского политика, отметив, что воссоединения со страной желала не «определенная часть» жителей Крыма, а почти все его население.
Британия разозлилась на США из-за спора вокруг должности генсека НАТО
Daily Telegraph сообщила о «ярости» Британии из-за отказа Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО
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Отказ президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО вызвал «ярость» Лондона, сообщают правительственные источники.
Как сообщают источники, Байден заблокировал кандидатуру Уоллеса, хотя предполагалось, что Великобритания – «ближайший союзник» США. По мнению источников, «это плохо скажется на отношениях» двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
«Они сильно «удружили» нам, отдав предпочтение этой датской леди», – приводит РИА «Новости» слова источника.
Предполагается, что Байден прислушивается к мнению Франции и Германии, которые хотят видеть на посту генсека НАТО представителя ЕС. Как пишет издание, Байден был склонен поддержать кандидатуру премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако та его не впечатлила во время своего визита в США.
Daily Telegraph не исключает, что из-за возникших разногласий захотят продлить мандат действующего генсека Йенса Столтенберга, не неизвестно, согласится ли он. Лондон полагает, что США своей позицией по Уоллесу направляют неправильный сигнал другим членам НАТО, ведь Великобритания входит в небольшое число стран, которые выделяют более 2% ВВП на оборонные расходы. Лондон считает, что в связи с этим Великобритания должна играть одну из ведущих ролей в альянсе.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Йенс Столтенберг.
После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
НАК: После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу
ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, призвав бизнесмена прекратить противоправные действия.
В заявлении НАК, текст которого приводит ТАСС, говорится, что в связи с заявлениями Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевский режим, воспользовавшись провокацией основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, готовит к наступлению подразделения на Бахмутском тактическом направлении, сообщило Минобороны России.
В заявлении военного ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что к наступлению готовятся подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Подчеркивается, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Военкор: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Военкор Котенок: Оценивая отношения ЧВК «Вагнер» и Минобороны, следует опасаться провокаций
Вбросы, авторы которых пытаются выдать события за столкновение ЧВК «Вагнер» с Минобороны, напоминают большую провокацию, очень выгодную врагу в момент, когда он пытается продавить российскую оборону на некоторых направлениях, заявил военкор Юрий Котенок.
Котенок написал в своем Telegram-канале, что подобные сообщения, которыми нагнется истерия, появляются в интересах коллективного противника России. Он выразил надежду на то, что анархии и беспредела не допустят, что здравый смысл восторжествует.
Военкор обратил внимание на то, что уже появляются опросы о том, «вы за кого – за Минобороны, за Пригожина, за Контору?». Авторы этих опросов, подчеркнул Котенок, пытаются расколоть российское общество. Сам он ответил на этот вопрос: «Я – за Родину». Военкор подчеркнул, что считает союзником любую силу, структуру или человека, который делает все для победы нашей Родины в конфликте с Западом.
Котенок призвал не поддаваться на информационные провокации, сохранять спокойствие и не забывать, что против нашей страны сосредоточены усилия огромного количества людей и стран. «Царство, разделившееся само в себе, не устоит», – отметил он, назвав данный тезис главным.
Военкор напомнил, что век назад Россия «была подточена» усилиями западных «партнеров», что привело к разложению общества. В результате, продолжил он, мы потеряли все и до сих пор не можем отойти от последствий. Войны, конфликты, нестроения, демографические ямы и падения Котенок назвал последствиями того кризиса.
«Главное – не допустить развала и поражения, развала того, что есть. Необходимо сохранить это пространство, наше единение ради детей и нашего будущего. Если этого не произойдет, мы превратимся в муравьев, которых будет давить огромный пресс-каток содома, который на нас наступает», – подчеркнул он.
Военкор признал, что остается много вопросов, причем у всех, и не все идет так, как хотелось бы, однако «разбираться с этим нужно потом», действуя спокойно и последовательно. «Но не тогда, когда по ту сторону фронта на всех нас глядят налитые кровью глаза коллективного демона, желающего уничтожить каждого русского, вне зависимости от отношения к СВО и участия в ней. Этот демон только и ждет момента, когда мы повернем оружие друг против друга. И тогда все – крах. Окончательный и необратимый», – подчеркнул Котенок.
Всем, кто пытается разогнать тему якобы имеющих место боев между «Вагнером» и Минобороны, военкор посоветовал прикусить языки и заткнуться, а россиян он призвал не поддаваться на провокации, которых, как предупредил Котенок, будет много. «Чем острее будет ситуация на фронте, тем больше будет возрастать количество подобных вбросов и искушений», – заключил он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве такие слухи назвали информационной провокацией.
В НАК сообщили, что ФСБ России возбудила уголовное дело после появления безосновательных заявлений, которые распространяются от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена призвали прекратить противоправные действия.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Меры безопасности усилены в Москве
ТАСС: Меры безопасности усилены в Москве
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Под усиленную охрану взяты важнейшие объекты Москвы, в том числе органы госвласти и объекты транспортной инфраструктуры, в столице усилены меры безопасности, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что по тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
По данным отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России, Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены «в связи с проведением мероприятий» закроют для посетителей 24 июня, передает РИА «Новости».
Между тем обстановка у здания «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге остается спокойной. Сотрудников Росгвардии или иных спецслужб рядом не наблюдается.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила уголовное дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
Генпрокуратура назвала дело против Пригожина законным и обоснованным, подчеркнув, что его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Военный эксперт оценил вероятность поставки кассетных боеприпасов из США на Украину
Военный эксперт Козюлин: США прощупывают почву перед отправкой кассетных боеприпасов Украине
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Официально Вашингтон не передает кассетные боеприпасы Украине, однако заявление Пентагона о «полезности» такого вооружения наводит на мысль, что поставки скоро начнутся, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ.
«Как правило, кассетные боеприпасы запускаются с самолетов или при помощи наземных РСЗО. Сам снаряд представляет собой контейнер, в котором находится множество мелких бомб. При падении устройство раскрывается и поражает внушительные территории», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.
«Изначально боеприпасы были придуманы для блокировки продвижения противника по определенному участку. Но проблема в том, что при «рассыпании» бомбы могут оказаться в жилой зоне, среди мирного населения. Поэтому многие страны их и запретили», – продолжил военный эксперт.
«Однако это не останавливает Украину. ВСУ уже уличали в применении ПФМ-1 «Лепесток», которые доставляются именно с помощью кассетных боеприпасов. Что же касается Вашингтона, то Штаты официально не поставляют подобные вооружения Украине», – рассуждает собеседник.
«Но высказывания Пентагона на этот счет и слова о «полезности» наводят на мысль об очередном прощупывании почвы со стороны США. Вполне вероятно, что при провале контрнаступления ВСУ Штаты решатся на официальную отправку кассетных боеприпасов ВСУ», – полагает эксперт.
«В таком случае России стоит максимально оперативно организовать мощную информационную кампанию. Наши чиновники и дипломаты должны настойчиво говорить о применении негуманного оружия. Не исключаю, что части западных стран такие действия США могут не понравиться», – считает собеседник.
«Но надо признать, что нашим военным в этот момент придется непросто. Обезвредить бомбы можно только за счет разминирования. Тут саперам наверняка пригодятся устройства для дистанционной работы», – резюмирует Козюлин.
Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ. Об этом сообщает издание Reuters. По словам Лауры Купер, заместителя помощника главы ведомства по России и Украине, применение подобных снарядов поможет союзникам в борьбе против окопавшихся войск РФ.
Речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Купер заявила комитету Палаты представителей по международным делам, что «с точки зрения эффективности на поле боя» DPICM «были бы полезны» ВСУ.
По ее словам, в настоящий момент поставка подобных снарядов невозможна в связи с ограничениями со стороны Конгресса США, введенными в связи с опасениями по поводу будущего единства союзников.
При этом кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра, что делает их потенциально опасными для гражданского населения, проживающего вблизи мест сражений.
Напомним, Украина попросила США о предоставлении кассетных бомб. СМИ сообщали, что Турция с ноября 2022 года начала поставлять ВСУ разработанные в Штатах снаряды данного типа времен холодной войны.
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина
Песков: Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все меры
Президент Владимир Путин проинформирован о событиях, которые разворачиваются вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили в Кремле.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, глава государства в курсе всех событий. Предпринимаются необходимые меры, передает ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что распространяемая от имени Пригожина информация о якобы «нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям» ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.
В ВСУ объяснили безрезультатность контрнаступления умением российской армии воевать
CBS News: Украинские военные рассказали, что оттеснить российские силы в ходе контрнаступления очень сложно
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Украинские военнослужащие признают, что в ходе контрнаступления «очень сложно» оттеснить российские силы, поскольку Российская армия умеет воевать, сообщают американские СМИ.
Военный ВСУ заявил американскому телеканалу CBS News, что Российская армия организовала внушительную защиту. Кроме того, по его словам, российские военные «знают, как сражаться», передает РИА «Новости».
Другой источник телеканала, который также служит в ВСУ, рассказал, что украинские военные «молят Бога о большем количестве боеприпасов, оружия и людей».
Канал добавляет, что чиновники США оценивают украинское наступление как «медленное и неравномерное», и отмечают, что Россия дает более жесткое сопротивление, «чем ожидалось».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские военные ведут самоубийственное контрнаступление, которое стоило больших жертв ВСУ, Киев ни во что не ставит интересы украинского народа.
Первый канал назвал постановкой видео о якобы обстреле ЧВК «Вагнер»
Первый канал в спецвыпуске о Пригожине назвал постановкой видео о якобы обстреле «вагнеровцев»
Видео якобы произошедшего удара по позициям ЧВК «Вагнер» является постановочным, заявила ведущая Первого канала в эфире специального выпуска новостей.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева подчеркнула, что опубликованная в Сети видеозапись является очевидной постановкой. Она сослалась в том числе на расследования автора Telegram-канала «Рыбарь», передает ТАСС.
Отсутствие других видеосвидетельств, подчеркнула телеведущая, является еще одним подтверждением того, что запись – постановка.
Ранее Минобороны опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. ФСБ России призвала бойцов ЧВК не выполнять его преступные приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
Генералы Алексеев и Суровикин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
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Генерал армии Сергей Суровикин и генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев записали видеообращения к бойцам ЧВК «Вагнер», основатель которой Евгений Пригожин стал фигурантом уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу.
Суровикин напомнил руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер» о трудном пути, который был пройден. «Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, побеждали. Мы одной крови, мы – воины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал призвал бойцов ЧВК остановиться, подчеркнув, что противник только и ждет обострения внутриполитической обстановки в России. На руку противнику в тяжелое для страны время играть нельзя, сказал он.
Суровикин призвал подчиниться воле всенародно избранного президента России и решать вопрос мирным путем. ЧВК «Вагнер», по его словам, следует остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.
Генерал Алексеев со своей стороны отметил, что действия ЧВК «Вагнер» являются ударом в спину стране и президенту. «Только президент вправе назначать высший руководящий состав вооруженных сил, а вы пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот», – заявил он, призвав бойцов одуматься. По его словам, большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам придумать невозможно.
Алексеев добавил, что данная провокация могла быть сделана только врагами нашей страны. «Нам еще не хватало развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь!» – призвал он.
Напомним, в Минобороны опровергли сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».
ФСБ России возбудила дело после безосновательных заявлений, опубликованных от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав бойцов ЧВК не выполнять его преступные и предательские приказы.
В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.