Власти Нигера исключили из гимна строку о благодарности Франции за свою свободу

Парламент Нигера изменил гимн страны, написанный в 1961 году французским композитором и часто воспринимавшийся как благодарность Франции за достижение африканской страной независимости, сообщает южноафриканская телерадиокорпорация SABC.

Отмечается, что новый гимн получил название «Во имя Отечества» и содержит куплет, посвященный антиколониальной борьбе, передает ТАСС.

По информации SABC, в гимне присутствовали слова «будем гордиться и благодарить за нашу новую свободу», что воспринималось как благодарность к бывшей колониальной державе Франции.

Напомним, в 2019 году правительство Нигера создало комитет по созданию нового гимна страны, в который вошли композиторы, писатели и представители общественности.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ЮАР прислушалась к мнению Москвы касательно ближайшего саммита БРИКС в Южной Африке и демонстрирует нежелание видеть на нем президента Франции Эммануэля Макрона. Эксперты считают, что для Франции это выглядит как унижение.