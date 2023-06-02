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Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ
Орбан: Необходимо не допустить украинского контрнаступления, чтобы избежать новых жертв
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Контрнаступление вооруженных сил Украины может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь с украинской стороны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». Он отметил, что служил в армии всего полтора года, однако знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся, передает ТАСС.
Премьер Венгрии призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начала контрнаступление.
Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.
Российские силы вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные вплотную подошли к Купянску в Харьковской области
Российские военные подошли вплотную к городу Купянску в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, линия боевого соприкосновения сейчас находится практически вплотную к Купянску. «Купянск разделен на две части рекой Оскол, левый берег Оскола под нашим контролем», – сообщил Ганчев, передает ТАСС.
Он отметил, что ряд украинских телеканалов также сообщают о позиционных боях на улицах самого Купянска.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что спецназ готовится к активным наступательным действиям на новом участке.
Пашинян призвал не считать Армению союзником России в СВО
Пашинян попросил не рассматривать Армению как союзника России в специальной военной операции на Украине
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В отношении специальной военной операции на Украине Армения не является союзником России, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.
«Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, об этом никогда громко не заявлялось, но думаю, что это заметно», – заявил Пашинян в интервью CNN Prima News. Он подчеркнул, что в данном случае Армения не является союзником России, передает РИА «Новости».
Как заявил Пашинян, на Западе «больше замечают», что Армения в ситуации СВО «является союзником России», в России же «видят», что Ереван «не является союзником» Москвы. «И выходит, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», – заявил Пашинян.
По его словам, может сложиться впечатление, что есть пространство для маневрирования, но «чем больше осложняется ситуация», тем меньше «возможности маневрирования». Пашинян подчеркнул, что это маневрирование связано не с отсутствием у Армении собственного мнения о ситуации, а с многочисленными проблемами страны, которая не может позволить себе быть вовлеченной в решение других вопросов.
Напомним, после начала российской специальной военной операции на Украине в Ереване прошел массовый митинг в поддержку России.
Военкоры сообщили о массированной атаке на Киев
Военкоры сообщили о массированной комбинированной атаке на Киев
Российские военные корреспонденты сообщили о состоявшейся в ночь на пятницу массированной комбинированной атаке на Киев: украинскую столицу одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», цели в Киеве одновременно атаковали беспилотники-камикадзе типа «Шахид/Герань» и крылатые ракеты. Последние были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
По словам военкоров, после атаки в украинской столице прогремели взрывы и начались пожары.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Бербок объяснила позицию по расширению НАТО «в разгар войны»
Глава МИД Германии Бербок: НАТО не может обсуждать прием новых членов во время конфликта на Украине
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Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Прибыв в Осло на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств государств – членов НАТО, Бербок подчеркнула, что альянс придерживается «политики открытых дверей», давая странам решать, членами какого «оборонительного союза» они хотят быть, передает ТАСС.
По ее словам, присоединение к НАТО Финляндии и скорое вступление в НАТО Швеции говорят о том, что «дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса».
«Одновременно ясно, что в разгар войны мы не можем говорить о вступлении новых членов», – подчеркнула немецкий министр.
В Киеве при этом считают, что именно вступление в НАТО будет способствовать завершению конфликта в стране.
В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.
Российские войска и ФСБ отразили три атаки украинских ДРГ при поддержке танков на Белгородскую область
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Киевский режим в четверг утром планировал совершить атаку в Белгородской области при поддержке танков. Пограничная служба и другие подразделения ФСБ сорвали нападение, заявили в Минобороны.
Украинские террористические формирования до двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Атака была предпринята около 3.00 мск.
Российские военные отразили три атаки террористов, авиация ЗВО нанесла 11 ударов по боевикам, ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, тяжелые огнеметы нанесли два удара.
Нападавшие понесли существенные потери и были отброшены, нарушения госграницы не допущено.
На приграничной территории уничтожено более 30 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и один пикап.
Ранее в мае в Белгородской области действовала другая украинская ДРГ, в регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), при атаке диверсантов пострадали восемь человек.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и Черкасской области Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Последними воздушную тревогу объявили три области Западной Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что мэр Киева Виталий Кличко «подтвердил взрывы в Киеве». В сообщении говорится, что «работает ПВО». Кроме того, «сообщают о взрывах в Черкасской области», передает РИА «Новости».
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская авиация нанесла удары ФАБами по местам скопления военных и техники вооруженных сил Украины в Запорожье, которое сейчас находится под контролем украинских войск.
Вучич: Встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
Вучич заявил, что встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России
Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России, заявил президент Александр Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества.
«Важно сказать, что Украина не признала независимость Косова и уважает территориальную целостность Сербии, так же как и Сербия в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины», – рассказал Вучич, передает ТАСС.
Говоря о санкциях, он отметил, что решение в этом вопросе принимают граждане Сербии через руководство. Свою позицию Сербия высказала еще в марте 2022 года.
Ранее президент Сербии заявил, что гордится самостоятельностью республики, которая единственная в Европе не ввела санкции против России.
Медведев призвал уничтожить «осиное гнездо» террористов киевского режима
Специальная военная операция в значительной мере перешла в борьбу с террористами, нужно ликвидировать «осиное гнездо» киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Российская сторона ведет бой с террористами, убивающими граждан страны, киевский режим должен быть уничтожен, причем не только в личном качестве, нужно уничтожить «осиное гнездо», режим, сложившийся на Украине, заявил Медведев, передает ТАСС.
В ином случае оттуда постоянно будет исходить угроза и придется постоянно вести операции, подобные той, которая ведется уже больше года.
«Здесь не должно быть никаких сомнений», – подвел итог зампред Совбеза России.
Ранее Медведев заявил, что Британия фактически ведет против России необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.
Грузия назвала «непонятными» высказывания Зеленского на саммите в Молдавии
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили назвал «непонятными формулировки, в которых упомянута Грузия» со стороны президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы часто слышим от наш украинских партнеров непонятные оценки, которые совпадают с нарративом наших оппонентов внутри страны, – сказал он. – Украина находится в состоянии военных действий и (со стороны Грузии) делается все для поддержки народа Украины».
Глава МИД отметил, что «часто грузинская сторона не комментирует непонятные комментарии» из Киева.
«Не отвечаем, потому что понимаем, что страна находится в состоянии военных действий», – отметил Илья Дарчиашвили.
По его словам, на саммите в Молдавии тема Грузии была «актуальной», многие лидеры высказывались в поддержку Грузии, а премьер-министр страны обсуждал с коллегами «европейское будущее и европейскую интеграцию».
Ранее первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский напомнил украинскому лидеру, что Грузия находится в числе тех стран, которая обратилась в МУС в Гааге, поддержав ордер на арест президента России Владимира Путина, а также безусловно солидарна с Украиной во всех международных форматах.
По его словам, отношение Зеленского к Грузии «предвзятое» и направлено на поддержку радикальной оппозиции для открытия Грузией «второго фронта» против России.
Георгий Вольский заявил, что президент Украины «неправильно говорит и относится к Грузии, абсолютно несправедливо унижая ее».
«Это бессовестно несправедливо, и это реальность», – отметил первый вице-спикер.
На саммите Зеленский сравнил Грузию с Белоруссией, сказав, что обе эти страны «разными путями толкают к произволу», сообщают СМИ Грузии.
Отношения Киева и Тбилиси после начала СВО стали очень напряженными, так как Грузия, поддерживая международные санкции против России, не ввела двусторонние. Украина отозвала посла из Грузии.
Сальдо: Украина пыталась выкрасть детей в Херсонской области
Сальдо: В Херсонской области спецслужбы Украины пытались выкрасть детей
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Оперативные службы России пресекли в Херсонской области попытки спецслужб Украины через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале назвал верхом лицемерия попытку украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. По его словам, оперативники России пресекли уже несколько попыток заезжих «волонтерок» оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Он указал, что цель таких попыток – не забота о детях, а самая примитивная пропаганда, передает ТАСС.
Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей.
Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации.
В Белгороде произошел взрыв БПЛА, есть пострадавшие
Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв, есть пострадавшие
В Белгороде в четверг взорвалось неизвестное устройство, есть пострадавшие, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, произошел подрыв беспилотника, он упал на проезжую часть, два человека пострадали, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга скорая повезла в городскую больницу № 2, второй отказался от госпитализации, у него диагностировали ушибы.
Повреждения получил автомобиль, на месте работают оперативные службы и следователи.
Ранее глава Белгородской области Гладков сообщал, что украинские снаряды попали в общежитие в городе Шебекино.
Юшков: Украина пытается нажиться на российской нефти для Венгрии
Эксперт Юшков: Украина повышает тариф на транзит нефти в угоду собственной выгоде
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Украина повышает тариф на транзит нефти по двум причинам. Во-первых, там банально хотят больше заработать. Во-вторых, нефть в «Дружбе» стала для Зеленского рычагом давления на Венгрию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Украина подняла тарифы на транзит нефти на 25%.
«У Украины не было экономических оснований поднимать тариф, поскольку он исчисляется в долларах, а инфляции под 25% эта валюта не подвергалась. Кроме того, у труб нет никаких повреждений, затратами на ремонт которых можно было бы оправдать повышение», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Насколько мы понимаем, сама украинская сторона не предоставила обоснование такого скачка цены. Получается, что они просто хотят безосновательно получать больше денег. Также стоит заметить, что Украина фактически спекулирует на желании Будапешта продолжать и дальше покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Для Венгрии это будет все равно выгоднее, чем закупать сырье у других стран и доставлять его через Хорватию по морю, даже с учетом повышений тарифа», – рассуждает эксперт.
«Немаловажно, что по этой трубе нефть получают также Чехия, Словакия, Венгрия и транзитом через последнюю Хорватия, а через нее Сербия. За прокачку ресурсов через территорию Украины платит покупатель. А так как в Чехии и Словакии НПЗ принадлежат венгерской компании MOL, то финансовая нагрузка преимущественно ложится на Будапешт», – отметил он.
«У Венгрии с Украиной в целом очень напряженные отношения, поэтому Киев не упускает возможности дополнительного давления. В свою очередь Будапешт регулярно говорит, что ограничит помощь от ЕС Киеву либо будет блокировать ее вступление в организацию. Кроме того, венгры довольно жестко отстаивают права своих соотечественников, проживающих в Закарпатье. Офис Зеленского же пытается заставить Венгрию быть посговорчивее», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что Украина с 1 июня увеличила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 25%. Таким образом стоимость на прокачки нефти по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 3,4 евро – до 17 евро за тонну. Повышение ставок на транзит нефти через Украину стало вторым с начала 2023 года.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина подняла тарифы на транспортировку нефти через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии до 13,6 евро за тонну. В марте появились данные о планах Киева поднять тариф на транзит российской нефти через территорию Украины вдвое, до 27,2 евро за тонну.
Кроме того, в начале мая сообщалось о попытке совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Как сообщает «РИА-Новости», со ссылкой на газету Washington Post и утекшие в Сеть данные Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский, общаясь со своими западными коллегами за закрытыми дверями, выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать приграничные территории России.
ВСУ в этом году уже несколько раз обстреливали нефтепровод «Дружба» и его инфраструктуру. Так, в марте беспилотник попытался нанести ущерб нефтепроводу «Дружба», сбросив на территорию станции боеприпас. Кроме того, 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» в Брянской области. Помимо этого, на НПС обнаруживали взрывные устройства, однако станция не пострадала.
Россия сочла объекты британской BAE Systems на Украине законной целью для удара
Посол Келин назвал производственные мощности британской BAE Systems законной целью в случае их появления на Украине
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Если на Украине появятся производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems, они будут законными целями для ударов российских войск, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В Киеве состоялась встреча украинского президента Владимира Зеленского с исполнительным директором BAE Systems Чарльзом Вудберном. Зеленский заявил, что говорил с Вудберном о создании на Украине мощностей для производства и ремонта продукции BAE Systems.
Как заявил Келин, если появление таких мощностей «когда-то и состоится», они «станут законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях». Однако обсуждать появление таких объектов, по его мнению, преждевременно, сейчас «речь лишь идет об открытии офиса в Киеве, не более того», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенное Королевство было и остается извечным врагом России, и сейчас Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну.
В боях под Авдеевкой и Марьинкой за сутки уничтожено до 400 украинских военнослужащих
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Подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда спецназначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у пунктов Ласточкино, Георгиевка и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки на Донецком направлении ликвидированы более 395 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две гаубицы Д-30. Около пункта Удачное ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Тимковки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).
Рядом с Синьковкой, Кисловкой Харьковской области и Розовкой ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За последние сутки уничтожены до 45 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», а также гаубица Д-20.
На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск «Центр» нанесено поражение ВСУ под Кармазиновкой, Червоной Дибровой ЛНР и Григоровкой ДНР.
Под Кременной ЛНР пресечены действия украинской ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили до 80 военнослужащих, два пикапа, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
В районе Серебрянки ДНР уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Водяного, Павловки ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. За сутки на этих направлениях уничтожены до 120 военнослужащих и гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 20 военнослужащих, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России в течение суток поражены 103 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 149 районах.
В районах Северска ДНР и Горького Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в ЕС и НАТО
Все страны, которые граничат с Россией, должны вступить в НАТО и Евросоюз, считает президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества.
Глава Украины ответил на вопрос о том, почему Киев сотрудничает с НАТО.
«Ответ прост – вступление Украины в НАТО означает гарантии безопасности. Поэтому все страны, которые граничат Россией и не хотят быть атакованы Россией, должны объединиться с ЕС и НАТО. Альтернативы нет», – заявил Зеленский.
«Мы видим, что происходит в Белоруссии, Грузии», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее издание El Pais сообщило, что НАТО может создать «сдерживающую броню» вокруг Украины.