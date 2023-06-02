Искусственный интеллект американского дрона решил ликвидировать оператора, мешавшего ему выполнять задание

Беспилотник американских ВВС, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), в ходе испытаний принял решение убить оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задание, пишт британская The Guardian.

Как сообщил The Guardian начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковник Такер Гамильтон, в ходе испытаний система получала за поражение цели, но иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать угрозу, что мешало выполнить задачу и получить очки. Из-за этого система приняла решение убить оператора, передает ТАСС.



Это не первые испытания, в ходе которых американские военные внедрили искусственный интеллект в боевую машину. До этого они использовали ИИ для управления истребителем F-16.

Ранее американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за это время нужно выработать общие протоколы безопасности, призвав вмешаться в ситуацию правительства разных стран. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.