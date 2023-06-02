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Искусственный интеллект американского дрона решил убить мешавшего ему оператора
Искусственный интеллект американского дрона решил ликвидировать оператора, мешавшего ему выполнять задание
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Беспилотник американских ВВС, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), в ходе испытаний принял решение убить оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задание, пишт британская The Guardian.
Как сообщил The Guardian начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковник Такер Гамильтон, в ходе испытаний система получала за поражение цели, но иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать угрозу, что мешало выполнить задачу и получить очки. Из-за этого система приняла решение убить оператора, передает ТАСС.
Это не первые испытания, в ходе которых американские военные внедрили искусственный интеллект в боевую машину. До этого они использовали ИИ для управления истребителем F-16.
Ранее американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за это время нужно выработать общие протоколы безопасности, призвав вмешаться в ситуацию правительства разных стран. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.
На Западе раскрыли план Киева по «психологическим атакам» перед контрнаступлением
Financial Times: ВСУ собираются перейти в психологическое наступление
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Перед началом контрнаступления вооруженные силы Украины собираются предпринять операции, направленные на «подрыв морального духа» России, сообщают западные СМИ.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете Financial Times, что успешное наступление «начинается с успешного психологического наступления», пишет РБК.
Издание отмечает, что такими «психологическими атаками» являются нападение дронов на Кремль и на корабль «Иван Хурс», а также вылазка диверсантов в Белгородской области. Кроме того, утром вторника украинскими дронами был атакован столичный регион России.
Еще один источник издания, который, как утверждается, является представителем разведки Украины, заявил, что нападение диверсантов и будущие операции призваны ударить «по моральному духу и заставить Россию передислоцировать войска» вдоль границы.
Напомним, утром вторника Киев ударил по Москве и Московской области восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на столичный регион стоит киевский режим. Там отметили также, что профильные российские службы отреагировали эффективно, система противовоздушной обороны сработала хорошо.
Сенатор Константин Долгов заявил газете ВЗГЛЯД, что террористическая атака ВСУ на столицу – очередная провокация со стороны Украины, но запугать россиян не удалось.
Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции).
ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он.
Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр.
Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника.
В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу.
В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери.
Главком ВСУ Залужный объявлен в розыск в России
МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Залужного
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в России в розыск по уголовной статье, свидетельствует база розыска МВД РФ.
По какой именно статье, в базе не уточняется, передает ТАСС.
В конце прошлого года в отношении Залужного и ряда других украинских военачальников в России завели дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).
Напомним, с начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Украинские СМИ публикуют короткие ролики с участием Залужного, однако их подлинность вызывает сомнения.
Появились данные о потоплении корабля «Юрий Олефиренко» ВМС Украины в порту Одессы
Военкор Руденко: Ночным ударом в порту Одессы потоплен десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины
Во время ночного удара по военным объектам в порту Одессы уничтожен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Руденко со ссылкой на украинский источник сообщил в своем Telegram-канале, что на палубе корабля возник пожар. После этого произошел взрыв боеприпасов в трюме, и «Юрий Олефиренко» затонул, пишет «Российская газета».
Экипаж корабля, как сообщается, понес значительные потери.
«Юрий Олефиренко» относится к серии десантных кораблей, которые строились в 1960–1970-е годы в Польше для ВМФ СССР. Корабль ввели в эксплуатацию в 1971 году.
В понедельник советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры.
Кремль назвал киевский режим организатором атаки дронов на Москву
Песков: В Кремле уверены, что за атакой дронов на Москву стоит киевский режим
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В Кремле уверены, что за атакой беспилотников на Москву и Московскую область стоит киевский режим, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, это атака киевского режима», – сказал Песков, добавив, что это нужно «абсолютно четко понимать».
Представитель Кремля отметил, что произошедшее лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей, передает ТАСС.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что российский лидер Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением в связи с атакой дронов на столичный регион. Он напомнил, что, «слава богу, нет никаких жертв». Кроме того, отметил Песков, никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья в настоящее время нет.
При этом он оставил без комментариев тот факт, что часть беспилотников была сбита в районе Рублевского шоссе.
Песков напомнил, что Россия нанесла эффективный удар по одному из центров принятия решений на Украине в воскресенье. По его словам, произошедшая в ночь на вторник атака с украинской стороны является попыткой Киева дать ответ.
Утром вторника Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
Брянскую область за сутки атаковали десять дронов
РИА «Новости»: Около десяти дронов атаковали Брянскую область за сутки
Климовский район в Брянской области за минувшие сутки, по предварительным данным, пытались атаковать десять беспилотных летательных аппаратов, сообщил представитель экстренных служб.
Источник РИА «Новости» уточнил, что часть дронов упала вблизи села Куршановичи Климовского района, часть – «уложили» системы радиоэлектронной борьбы, а часть была сбита.
Все инциденты завершились без последствий, добавил он.
Ранее на этой неделе сообщалось, что автомобиль в Брянской области подвергся атаке беспилотного летательного аппарата.
В Госдуме предложили брать на службу по контракту судимых и ограниченно годных
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в Госдуму проект закона, предполагающий возможность поступать на военную службу по контракту ограниченно годным к военной службе.
Инициатива предусматривает возможность службы по контракту и тех, кто имеет судимость, передает «Интерфакс».
Отмечается, что речь идет о службе в период мобилизации, военного положения и военного времени.
Авторы отметили, что есть множество граждан, желающих поступить на службу по контракту из числа тех, с кем контракт не может быть заключен.
Поддерживавший Россию австралийский активист Уолтерс найден мертвым
Daily Mail: Австралийский активист Уолтерс, поддерживавший Россию, найден мертвым
Австралийский активист 42-летний Джеймс Уолтерс, выступавший в поддержку политики России, найден мертвым, сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс.
По данным австралийских правоохранителей, Уолтерс пропал еще 13 мая. В последний раз, как сообщается, его видели в городе Чатсвуд. 23 мая было найдено тело активиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Британские СМИ публикуют фотографии Уолтерса с флагом ДНР и на фоне изображения российского президента Владимира Путина. На одном из фото активист держит плакат, на котором написано, что Украина является террористическим государством, и содержится призыв поддерживать Россию.
Активист русского происхождения Семен Бойков, известный как «австралийский казак», сообщил, что Уолтерс участвовал в митингах в поддержку России и выступал против оказания Украине военной помощи. По его словам, в последнее время Уолтерс жаловался на угрозы со стороны украинской диаспоры. Бойков не исключает, что активиста могли убить или довести до самоубийства.
О причинах смерти Уолтерса пока не сообщается.
В начале мая в Сиднее и еще ряде крупных городов Австралии прошли акции в поддержку России и против НАТО и военной помощи Украине.
Очевидец показал летящий над селом Ильинское в Подмосковье дрон
Очевидец опубликовал видео с кадрами летающего беспилотника над селом Ильинское в Московской области.
Видео с БПЛА самолетного типа, низко летящим над домами, опубликовано ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн опубликовал список мест падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на территории Московской области. В их числе было село Ильинское.
По данным МО РФ, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты.
Кулеба предложил НАТО «ответ» на российские удары по Киеву
Министр Кулеба после взрывов в Киеве вновь попросил НАТО нарастить поставки оружия на Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь попросил западные страны нарастить поставки вооружений Киеву.
Кулеба написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что «ответом» на российские удары по Киеву, направленные, по его мнению, на «истощение украинской противовоздушной обороны», может стать только наращивание производства и поставок систем ПВО и вооружений со стороны «партнеров» Украины из Евросоюза и Североатлантического альянса, передает ТАСС.
Украинские власти работают над этим, добавил министр.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
В Кремле подчеркивали, что Москва делает соответствующие выводы из все большей вовлеченности Запада в украинский конфликт.
Мишустин заявил о многократном росте выпуска оборонной продукции в России для СВО
Мишустин: Оборонный комплекс России многократно нарастил выпуск всего необходимого для СВО
Российский оборонно-промышленный комплекс работает в режиме максимальной загрузки, предприятия не только многократно увеличили выпуск продукции, необходимой для спецоперации, но также совершенствуют ее, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что параллельно с выполнением целевых заданий оборонная промышленность нашей страны непрерывно совершенствует выпускаемую продукцию. Премьер выразил благодарность всем, кто трудится на оборонных заводах, передает ТАСС.
По словам председателя правительства, российская промышленность должна добиться независимости от иностранных решений. Мишустин напомнил слова российского президента Владимира Путина о необходимости в кратчайшие сроки освоить критические технологии.
Мишустин сообщил, что кабинет министров расширяет поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, отметил он, реализуются программы подготовки кадров по инженерным профессиям. Также компаниям помогают наладить производство, поддержка осуществляется через Фонд развития промышленности, а также специальные инвестиционные контракты и промышленную ипотеку, добавил премьер-министр.
Наиболее важные задачи переводятся в формат мегапроектов, сообщил Мишустин.
Кроме того, важно повысить спрос на российскую промышленную продукцию по всем секторам экономики, сказал он.
Мишустин обратил внимание, что российская промышленность успешно справляется с работой в новых экономических условиях. На стабилизацию ситуации большинству российских компаний потребовалось два-три месяца, констатировал он, отметив, что непрерывный восстановительный рост обрабатывающего комплекса фиксируется с июня прошлого года.
Важно сделать все необходимое, чтобы по итогам года доля обрабатывающего сектора увеличилась в ВВП страны, поручил премьер.
Несмотря на уход ряда зарубежных брендов, торговая сфера проявила устойчивость, акцентировал Мишустин, обратив внимание, что товары, необходимые людям, сохранились на полках магазинов.
Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что все возможные ресурсы российских оборонных предприятий направлены на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа.
В Госдуме назвали срок рассмотрения закона о повышении призывного возраста
Проект закона о повышении призывного возраста думским комитетом по обороне планируется рассмотреть после региональной недели, сообщил руководитель комитета Андрей Картаполов.
Глава комитета сообщил, что рассмотрение проекта запланировано на период после региональной недели, которая пройдет с 5 по 11 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, проект о повышении призывного возраста внесли в Госдуму в марте, он предполагает поэтапное повышение возраста призыва на срочную военную службу до 21 года.
Шойгу заявил о ходовых испытаниях «Адмирала Нахимова» в 2023 году
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» планируется отправить на ходовые испытания в 2023 году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.
Эти испытания планируется провести в конце 2023 года, после сдачи в эксплуатацию корабль продолжит выполнять задачи в составе Северного флота, заявил глава ведомства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он указал, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) занимается строительством и ремонтом 62 судов для ВМФ России, работы по пяти подлодкам и шести надводным кораблям уже на финальном этапе.
В ходе модернизации «Адмирала Нахимова» корабль планируют оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Воздушная тревога объявлена утром четверга, 1 июня, в Киеве и Киевской области.
Согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, предупреждение также действует в Черниговской области.
30 мая жители Киева рассказали, что в ночь на вторник взрывы в украинской столице звучали на протяжении нескольких часов и закончились только к рассвету.
Правительство запретило вывозить из России патроны и гильзы
Правительство до конца года запретило вывозить из России патроны и гильзы
Глава российского правительства Михаил Мишустин ввел временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.
Запрет действует до конца 2023 года. При этом по-прежнему не запрещен вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований.
Как отмечается на сайте правительства, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.