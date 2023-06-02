В Польше заявили о возвращении «лихих девяностых»

Польский журналист INN Poland Багиньский заявил о возвращении девяностых в республике

В Польше царит атмосфера страха, неуверенности и недоверия, страна возвращается во время «лихих девяностых», выразил мнение обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.

По его словам, в Польше растет преступность – владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти. В некотором смысле к нам возвращаются девяностые, хорошей нашу жизнь назвать нельзя, передает РИА «Новости».

Багиньский добавил, что в данный момент, когда покупатель заходит в продуктовую лавочку в Польше, продавец смотрит на него как на потенциального вора. Более того, он не смог назвать ни одного владельца магазина, кто бы не жаловался на грабителей.

«Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу. Я посмотрел на кассиршу. Она сказала, что такое происходит все чаще», – отметил публицист.

Багиньский заверил, что, выходя из дома на прогулку, он смотрит на автомобили и пытается предположить, какой из них лишится колес.

«Постоянно пропадают велосипеды. У домоуправа украли даже метлу. Бывшую в употреблении», – рассказал он.

В заключение обозреватель подчеркнул, что в последние годы с Польшей что-то произошло, но непонятно, что именно.