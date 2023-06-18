В Киеве захотели рассчитаться по госдолгу Украины арестованными российскими активами

Украина погасит часть своего госдолга за счет арестованных российских активов, а также тем, что «отберут у России», считает советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он напомнил, что Украина сейчас не платит по займам, в то время как у России арестовано 350 млрд долларов золотовалютных резервов и 150 млрд долларов денег номенклатуры, а долгов у Киева в разы меньше, передает РИА «Новости».

Устенко считает, что часть активов можно использовать. По его словам, после окончания конфликта на Украине будет «так называема конференция кредиторская», где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.

Ранее страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России.