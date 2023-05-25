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Страны ЕС посчитали сумму замороженных российских активов
Представитель ЕК Виганд: Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 млрд евро российских активов
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Страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Виганд сообщил, что требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России было предусмотрено в десятом пакете санкций. Сделать это было необходимо до 12 мая, передает ТАСС.
По его словам, страны ЕС отчитались о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О местонахождении средств следует запрашивать страны – члены ЕС, добавил представитель Европейской комиссии.
Виганд добавил, что возможность того, чтобы направить эти средства на восстановление Украины, «обсуждается».
Еще в начале года стало ясно, что Брюссель не имеет понятия не только о точной сумме замороженных российских средств, но также и о том, в каких банках они находятся.
Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС заморозил свыше 300 млрд евро активов ЦБ РФ.
Между тем врио постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему». Средства, предупреждал он, придется возвращать с процентами.
Во Франции назвали «неожиданного» союзника России в борьбе с США
AgoraVox: Бразилия призвала отказаться от доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении России и Китая
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Бразилия предлагает создать единую валюту стран БРИКС для отказа от американского доллара из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, сообщил франкоязычный новостной сайт AgoraVox.
Обозреватель издания Александр Лемуан констатировал, что использование доллара внутри БРИКС становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран объединения – России и Китая, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что вопрос о создании единой валюты БРИКС актуализировался в связи с ожидаемым скорым расширением организации. О своем желании присоединиться к БРИКС заявили Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ, напомнил Лемуан.
Как считает автора материала, Бразилия и ЮАР предлагают ввести общую валюту БРИКС из-за опасений, связанных с сильной зависимостью этих стран от американского доллара. Более того, обозреватель издания уверен, что санкции стран Запада мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Китаем и Россией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России в битве с долларом появились союзники.
Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.
Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».
Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
ЕС назвал резко выросший после антироссийских санкций автомобильный рынок мира
Боррель заявил о сокращении поставок авто в Россию из ЕС на 80% и их росте на 300% в Центральную Азию
Поставки автомашин из Евросоюза в Россию упали на 80% в прошлом году, но троекратно выросли в Центральную Азию, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Экспорт авто в Россию из ЕС в 2022 году сократился почти на 80%, но вырос на 300% в страны Центральной Азии, сказал Боррель, передает ТАСС.
Он предположил, что эти машины перепродаются в России. По словам Борреля, в очередном пакете европейских санкций будут включены «ответные меры».
Ранее в Минпромторге заявили о продолжении практики параллельного импорта из дружественных стран.
Главы МИД Германии и Венгрии поругались в Брюсселе из-за Украины
Politico: Встреча глав МИД Германии и Венгрии в Брюсселе закончилась перепалкой из-за разногласий по Украине
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Встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP, сообщило европейское издание Politico.
Обозреватель издания Якопо Баригацци в своей статье отметил, что, по словам четырех дипломатических источников, главы МИД Германии и Венгрии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник поругались из-за разногласий по Украине, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. Как сообщил Баригацци, Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.
Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.
Политолог: Отношения России со Швецией достигли критического уровня
Политолог Бордачев: Стокгольм поддался общеевропейской антироссийской истерии
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Стокгольм движется в европейском фарватере русофобии. В связи с этим у России не остается возможности предметно вести диалог со Швецией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Москва заявила о решении выслать пятерых шведских дипломатов, а также закрыть представительство в Гетеборге и генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге.
«Наши отношения со Швецией достигли критически низкого уровня. Что называется – «дальше только война». Инициатором разрыва выступает Стокгольм, который поддался общеевропейской антироссийской истерии. Романтические представления о каком-либо нейтралитете полностью разрушены. Они остались в прошлом», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Экономическое сотрудничество со Стокгольмом никогда не было выдающимся. Так что негативных последствий от разрыва отношений опасаться не стоит. Вместе с тем исчезает сама возможность вести предметный диалог со Швецией. Но эта ситуация достаточно уникальна, и каких-либо сравнений с другими странами Европы я бы не проводил», – продолжил собеседник.
«До тотального кризиса, который наблюдается, например, в отношениях с Польшей, скорее всего, мы не дойдем. Венгерский вариант развития диалога также маловероятен. Более-менее приемлемые отношения с Будапештом сохранились из-за целого ряда экономико-политических факторов. Однако со временем, когда западные страны поумерят свой пыл, контакты со Стокгольмом все же смогут нормализоваться», – резюмирует Бордачев.
Ранее Москва заявила о решении выслать пятерых шведских дипломатов, а также закрыть представительство в Гетеборге и генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге. Посол страны Малена Мард была вызвана в российский МИД 25 мая, где ей было объявлено о намерениях РФ.
Причиной такого решения Москвы стало объявление Стокгольмом 25 апреля пятерых сотрудников загранучреждений России persona non grata. Как отмечается на сайте МИД, такие действия шведских властей еще сильнее усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые и так достигли беспрецедентно низкого уровня.
Россия в качестве ответной меры также объявила persona non grata пятерых шведских дипломатов, включая троих сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Они должны покинуть Россию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.
Путин: Россия становится одним из лидеров процесса перемен в международной финансовой сфере
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России в текущих условиях удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов, заявил российский президент Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.
«Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами и в полном объеме выполняет свои договоренности.
«Ни для кого не секрет, что наши западные оппоненты пытаются уговорами, посулами различными, шантажом заставить многих наших партнеров свернуть выгодное сотрудничество с Россией, при этом их совершенно не волнует, какие убытки это принесет соответствующим государствам и их народам», – заявил президент.
Ранее Путин заявил, что сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется.
Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России
Экономист Лизан: Украина пытается использовать транзит газа для давления на ЕС в вопросе антироссийских санкций
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Основное желание офиса Зеленского – нанести как можно больше вреда экономике России. При этом в Киеве готовы пожертвовать благополучием Европы ради иллюзорной попытки разорить Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее The Washington Post сообщила, что на Украине не намерены отказываться от транзита российских энергоресурсов.
«Украина пытается принудить некоторые западные страны к отказу от российской нефти. Жертвой нападок зачастую становится Венгрия. Офис Зеленского в большей степени думает не о доходах, а о том, как бы нанести побольше вреда российской экономике. Если бы на первом месте стояли деньги, то в рамках зерновой сделки давно бы запустили, например, поставки аммиака», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Очевидно, что действующий президент Украины не совсем понимает, сколько в реальности можно получить за счет транзита. Будь его воля – с Россией были бы разорваны все возможные связи, но реальность показывает, что это невозможно, в частности, потому, что все другие направления прокачки нефти и газа недоступны», – отмечает эксперт.
«Северные потоки» взорваны, «Ямал – Европа» попал под наши санкции после того, как Польша национализировала инфраструктуру «Газпрома» и «Новатэк». Таким образом, в настоящий момент транзит через Украину остается практически безальтернативным. Энергоресурсы по нему поступают в строго ограниченных объемах – в районе 40 млн кубов газа», – подчеркивает собеседник.
«Помимо этого, офис Зеленского отказался принимать транзит через одну из станций, находящихся в ЛНР, сославшись на то, что данный объект правительство Украины не контролирует. В целом, киевские власти придерживается следующей политики: если есть возможность усилить антироссийские санкции – это надо делать. Все более-менее адекватные политики, разбиравшиеся в выгодах кооперации, остались во временах Януковича», – считает эксперт.
«Порошенко какие-то связи еще сохранялись, но в основном за счет того, что Украине удавалось неплохо «барыжить» с Европой. С приходом же к власти «Квартала 95» все и вовсе рухнуло», – резюмирует Лизан.
Ранее стало известно, что в офисе Зеленского не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. В то же время руководство страны требует от союзников прервать экономические связи с Москвой.
Авторы статьи подчеркивают: «Транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов, однако Украине также нужны деньги». Отмечается, что офис Зеленского прикрывается тезисом о безвыходности сложившегося положения.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие ограничительные меры против Москвы.
По информации газеты, в планах «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.
Боррель назвал дружбу с Россией препятствием для евроинтеграции Сербии
Боррель заявил о несовместимости для Сербии евроинтеграции и дружбы с Россией
Тесные отношения сербской стороны с российской несовместимы с евроинтеграцией, заявил руководитель европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель.
Тесные отношения с Россией несовместимы с европейским путем, и Сербии необходимо это осознать, заявил Боррель, передает ТАСС.
Также он заявил, что Сербия должна быстро выполнить требования о нормализации отношений с непризнанным Косово.
Ранее глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что Белград считает стратегической задачей развитие сотрудничества с Вашингтоном.
Путин: Обвальный сценарий Запада для экономики России уже не сбудется
Сценарий, по которому эксперты «за бугром» сулили России обвал экономики, уже явно не сбудется, заявил президент Владимир Путин, выступая в среду на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.
«Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления в мировой экономике и торговле, немалые геополитические риски и фактор неопределенности, общий ВВП государств Евразийского [экономического] союза за 2022 год сократился, но сократился на 1,6%, а некоторые эксперты, как у нас в народе говорят, «за бугром», предсказывали совсем другой сценарий, такой обвальный сценарий», – цитирует ТАСС президента.
По словам Путина, ничего подобного не происходит и точно не произойдет.
Напомним, президент России Владимир Путин выступает в среду на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума, а позже примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
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Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.
Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.
«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.
Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
ЕС обсудил передачу Украине прибыли от замороженных российских активов
Financial Times сообщила об обсуждении Евросоюзом плана по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов
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Чиновники из стран ЕС и Еврокомиссии рассмотрели «варианты» перевода Киеву прибыли от замороженных российских активов, сообщают СМИ.
Как пишет Financial Times, обсуждалось «перекачивание процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в (депозитарии) Euroclear». При этом некоторые из официальных лиц считают, что подобное можно сделать с российскими активами, которые заморожены в Clearstream, передает РИА «Новости».
Как следует из данных властей Бельгии, в результате введенных ЕС санкций оказались заблокированы 196,6 млрд евро российских активов в Euroclear, из них 180 млрд евро – активы ЦБ России.
Ряд источников указал на необходимость изучить юридические последствия таких шагов и их возможное влияние на финансовые рынки. Более конкретные предложения планируется подготовить ко встрече лидеров ЕС в конце июня.
Напомним, и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», средства придется возвращать с процентами. В феврале Юридическая служба Евросоюза подтвердила, что не может определить местонахождение 86% «замороженных» активов ЦБ России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
РСА: Российские «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российский союз автостраховщиков: «Зеленые карты» перестают действовать в ЕС с 1 июня
Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в странах ЕС с 1 июня 2023 года, как и карты ЕС, Швейцарии и Британии утратят актуальность в России, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Отмечается, что с 1 июня прекратится действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро/союзами автостраховщиков государств Европейского пространства, а также Швейцарии и Британии по страховым сертификатам «Зеленая карта», передает «Интерфакс».
Так, для передвижения по этим территориям после 31 мая водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны.
А для передвижения по российской территории водителям транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, Швейцарии и Британии, необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.
При этом в РСА отметили, что ситуации касательно дорожно-транспортных происшествий, произошедших в странах ЕС до 1 июня, будут урегулированы в стандартном порядке.
При этом действие карт в дружественных странах продолжится – для поездок в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию, российские «Зеленые карты» действуют без ограничений.
О пересмотре международного договора страхования автомобилей «Зеленая карта», заключенным между Россией, Евросоюзом, Швейцарией и Британией, стало известно в конце апреля.
В ЕС назвали поставленное Украине количество боеприпасов
Страны ЕС поставили Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет
Страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он добавил, что ЕС ставит задачу поставить на Украину еще 1 млн боеприпасов в ближайшие 12 месяцев, передает ТАСС.
Боррель отметил, что ЕС попросит страны-члены отправлять оружие из своих запасов, чтобы не ждать производства.
Отмечается, что большинство стран Евросоюза поддержали увеличение объема финансирования Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро, а половина из этих средств пойдет на помощь Украине.
Глава дипломатии ЕС добавил, что ЕС намерен и дальше оставаться мировым лидером по поставкам оружия Украине.
WP: Киев не собирается отказываться от транзита энергоресурсов из России
В Киеве не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины, даже несмотря на конфликт, однако призывают союзников отказаться от российских углеводородов, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, Киев требует от союзников прервать экономические отношения с Россией, однако сами украинские власти не намерены отказываться от возможности заработать на транзите российских энергоресурсов, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
«Транзит российских углеводородов через территорию Украины приносит Кремлю миллионы долларов, но Киеву также нужны деньги, которые он зарабатывает на транзите», – подчеркивают авторы статьи.
При этом газета отмечает, что Украина оправдывает это тем, что у нее нет другого выбора.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие санкционные меры против России.
По информации газеты, в плане Киева «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.
Додик: США поставили под угрозу энергобезопасность Европы
Президент Республики Сербской Додик: Антироссийскими санкциями США поставили под угрозу энергобезопасность Европы
Соединенные Штаты введением антироссийских санкций подвергли угрозе энергетическую безопасность европейских стран, заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
По его словам, страны Европы вынуждены следовать политике США, хотя у них нет альтернативы российской нефти и газу, и тем самым они наносят прямой ущерб своим экономическим системам, передает ТАСС.
Додик также отметил, что увеличение числа членов НАТО в восточной Европе является крупнейшим фактором нестабильности международной безопасности, подчеркнув, что кульминация расширения альянса произошла «в 2008 году, когда было предложено присоединиться Грузии и Украине».
Кроме того, президент Республики Сербской добавил, что Евросоюз находится в серьезной зависимости от США и открыто поддерживает киевский режим.
«Сегодня Евросоюз является фактически вассалом США, как писал Збигнев Бжезинский»», – заметил Додик.
Ранее глава Республики Сербской заявил, что Россия станет одной из основных опор нового многополярного мира.