Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений

Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.

Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.

Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.

Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».