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Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной» в связи с потерей Киевом собственных вооружений
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Фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена, так как Украина использует «все меньше и меньше своего оружия», «и все больше и больше» – поставляемых Западом систем вооружений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что перед началом специальной военной операции Украина «была сильно милитаризована», передает РИА «Новости» со ссылкой на RT Arabic.
Поставки западного оружия Киеву, по словам Пескова, делают ситуацию в Европе более напряженной и непредсказуемой. Такие действия Запада вынуждают Москву использовать «более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» России в целом.
Песков подчеркнул, что Запад, НАТО под руководством США «все больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», превращаясь в одну из его сторон. «Конечно же, это приводит к тому, что конфликт затягивается во времени», – сказал он.
Как заявил Песков, Россия готова к обсуждению мирных инициатив по урегулированию ситуации на Украине и высоко ценит усилия государств, которые предпринимают попытки содействовать этому, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что «Украина скоро перестанет использовать собственную технику, все извне». По его словам, «так много не навоюешь».
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
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Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
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Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию»
Сенатор Пушков дал совет Макрону в ответ на его просьбу к принцу Саудовской Аравии «повлиять на Россию»
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил в своем Telegram-канале, что Макрон всех просит «повлиять на Россию», что решить украинский вопрос. По словам Пушкова, есть простой и доступный путь для самого президента Франции – повлиять на Украину, поскольку она полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, добавив, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» такую зависимость.
Пушков считает, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает утрату Западом рычагов давления на Москву.
Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон попросил Мухаммеда бен Сальмана «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года
В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.
При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.
«Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.
Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.
Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
Режиссер Богомолов: Уехавшим деятелям культуры надо разрешить вернуться в Россию и работать
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись, заявил театральный режиссер Константин Богомолов в рамках ПМЭФ.
Богомолов считает непримиримость – свойством слабости, нельзя в такой подростковой обиде говорить «да и не нужны». Режиссер предложил дать возможность уехавшим деятелям культуры вернуться и работать на благо страны, в том случае, если люди этого хотят и поняли, что ошиблись, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться, поскольку каждый человек сам выбирает, как ему поступать.
Ранее Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.
Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ
Минобороны: Военные инженеры получили по 50 тыс. рублей за подрыв техники ВСУ на минных полях
Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) за уничтожение американских машин пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) представлены к наградам и поощрены премией, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащие получили 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам.
Военные инженеры установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но две бронемашины иностранного производства были уничтожены на минных полях, и продвижение было остановлено, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны России.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой.
В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.
СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
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Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.
Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.
Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.
Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.
Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.
Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку
Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.
По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».
Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.
«Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.
Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.
Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.
Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине
Представитель МИД Захарова: В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать
Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать, они созвучны российским подходам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Захарова поблагодарила всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении». Она отметила, что Киев блокирует все предложения, потому что он сам себе запретил переговоры с Россией, передает ТАСС.
Представитель МИД считает, что США не дают Украине возможности никакого движения по направлению к миру, поскольку будущее Киева они видят совершенно иначе.
По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом, а Китай является целью США из-за экономического роста Пекина. В США, считает Захарова, с ума сходят от китайского технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия высоко оценивает мирную инициативу Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом.
Российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: ВС России отбили атаки штурмовых групп ВСУ возле Артемовска
Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.
Астафьев также сообщил, что авиация группировки «Юг» уничтожила опорные пункты и скопления техники на трех направлениях, передает РИА «Новости».
Летчики нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Кроме того, была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.
Ранее ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области.
До этого Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.