На ПМЭФ обсудили успехи и перспективы российского геймдева

Индустрия отечественного геймдева, нацелена на развитие. Правительство РФ серьезно относится к игровой отрасли и оказывает ей поддержку наравне с другими ИТ-направлениями, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в ходе ПМЭФ.

«Мы просто рассматриваем игровую индустрию как часть ИТ-индустрии. Равноценную и очень важную. Например, в реестре российского ПО 64 продукта. Это такие известные на рынке игры, как Warface, «Аллоды», ряд других менее известных <...> Это программное обеспечение, которое, если оно в реестре, может пользоваться определенными льготами и преференциями на нашем рынке», – указал он.

Замминистра отметил, что у российского игрового рынка есть весь необходимый потенциал для инвестиций: деньги, проекты, талантливые разработчики. Кроме того, ведутся переговоры с коллегами из-за рубежа о перспективах отечественных игр на внешних рынках. Прежде всего это относится к Азиатско-Тихоокеанскому региону. На сегодняшний день говорить о конкретных результатах преждевременно. Тем не менее «мы с большой надеждой на это смотрим, что такие договоренности будут достигнуты», – добавил Паршин.

Российская геймдев-индустрия также получает отдельную помощь со стороны государства, в том числе в виде финансирования. Так, за последний год, по словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, Институт развития интернета (ИРИ) вложил в игровую индустрия порядка 960 миллионов рублей. Кроме того, ИРИ уже наметил направления сотрудничества с недавно созданной Ассоциацией профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ).

Выступая от лица игровой индустрии Китая, президент Zhejiang Wooduan Technology Co Чжэн Мин отметил, что в КНР готовы к взаимодействию в гейм-отрасли. «Я оцениваю российский рынок перспективно. Думаю, что как раз здесь есть большая возможность производить новые продукты. Я надеюсь, что мы будем улучшать наше общение, будем усиливать нашу кооперацию», – высказался он, отметив, что китайская сторона уже обсуждает сотрудничество с такими представителями игровой индустрии как Astrum и VK Play.



Зампредседателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин согласился с тем, что геймдеву в России и тем, кто поддерживает отрасль, стоит обратить внимание на экспорт. Он отметил, что одной из важнейших мер поддержки должно быть создание равного доступа для российских разработчиков к выходу на рынки дружественных стран.

Депутат предложил подумать о конкретизации возрастной маркировки для игр. «Я глубоко убежден, что следить за тем, чтоб дети не играли в жестокие игры, должны прежде всего родители. Но задача государства в том, чтобы создать условия, при которых родители получали бы всю подробную информацию о той или иной игре, о ее контенте. Возможно, нам стоит подумать над тем, чтоб сделать возрастную маркировку более подробной и, возможно, знака информационной продукции нам сегодня не хватает», – сказал Горелкин.

