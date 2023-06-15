Решетников: Сценарий с Россией в роли «замыкающего поставщика» не реализовался

Решетников заявил, что опасения, что Россия займет позиции «замыкающего поставщика», не оправдались

Опасения, что Россия займет позиции «замыкающего поставщика» в мировой экономике, от продукции которого будут отказываться, не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ.

По его словам, власти опасались, что Россия из-за санкций может занять позиции замыкающего поставщика, от которого все будут отказываться. Однако этот сценарий не воплотился, и российский экспорт остается эффективным.



«Мировые рынки оказались гибкими, страны-партнеры, на которых оказывается давление, действуют в первую очередь в интересах собственных экономик», – сказал министр, передает ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия уже обеспечила технологический суверенитет и выработала «антитела» к новой экономической ситуации. Теперь, указал Силуанов, основной задачей для России является увеличение доли в «мировом экономическом пироге».