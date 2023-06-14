Новые паромы пустили на линии Калининград – Петербург

Алиханов сообщил о запуске новых судов на паромной линии Калининград – Петербург

Три новых судна начнут работать на морской паромной линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью в начале июля, сообщил губернатор области Антон Алиханов во время Петербургского международного экономического форума.

Таким образом, подчеркнул губернатор, у Калининградской области будет 23 судна, сейчас на линии между Санкт-Петербургом и Балтийском ходят 20 судов, передает РИА «Новости».

Имеющиеся 20 судов обеспечивают около 40% всего объема перевозок, которые совершаются в Калининградскую область и из нее.

Литва в июне прошлого года прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными.

В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.

После разрешения этой ситуации Литва предприняла еще одну попытку создать помехи транзиту. Коммерческий «Шяуляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против России прекращает все операции с российскими клиентами.

Пресс-служба Алиханова сообщала, что прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться.