Эксперты НОМ оценили готовность новых регионов к выборам

Врио руководителей четырех новых регионов обратились в ЦИК России с предложением провести выборы в Единый день голосования 10 сентября, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Эксперты ассоциации «Независимый общественный мониторинг» полагают, что в регионах есть благоприятные стартовые условия для проведения выборов.

«Руководители четырех новых субъектов, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию с предложением провести выборы в Единый день голосования», – приводятся слова Памфиловой на сайте НОМ.

Глава ЦИК добавила, что решение о проведении выборов будет приниматься после соответствующих консультаций с ФСБ и Минобороны в ближайшие дни.

Согласно изменениям в законодательстве, высшее должностное лицо региона, на территории которого действует военное положение, имеет возможность не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов или референдума на территории региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны и ФСБ.

Накануне прошел круглый стол, на площадке которого общественники из новых регионов и эксперты НОМ обсуждали подготовку к выборам в четырех субъектах.

Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», член СПЧ при президенте Елена Шишкина заявила, что регион готов к проведению избирательного процесса, и необходимые для этого нормативно-правовые акты приняты.

Условия для проведения выборов создаются и в Луганской народной республике. По словам председателя Общественной палаты ЛНР Алексея Карякина, местные жители с воодушевлением и надеждами ждут предстоящего голосования.

Заместитель председателя Общественного совета Херсонской области Игорь Качур рассказал, что в регионе, как и в других новых субъектах страны, особое внимание при подготовке к выборам уделяется формированию необходимой правовой базы и обеспечению безопасных условий для голосования.

В Запорожской области к проведению выборов готовятся и институты гражданского общества. Как сообщил директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев, Общественная палата региона ставит задачу организации и проведения общественного наблюдения в регионе на выборах в сентябре.

По словам председателя НОМ, члена СПЧ Александра Брода, несмотря на имеющиеся сложности в организации выборов, новые регионы имеют хорошие стартовые условия для их проведения.

«Продолжение военных действий в отдельных частях территорий новых регионов, на наш взгляд, не должно ограничить избирательную субъектность миллионов граждан, местных жителей. Федеральным законодателем создан правовой алгоритм решение вопроса о порядке проведения выборов в условиях военного положения. Безусловно, это обстоятельство обуславливает необходимость еще большего общественного контроля. Мы видим, что подготовка к общественному наблюдению в новых регионах уже началась. Со стороны ассоциации НОМ готовы оказывать необходимую информационно-методическую помощь, содействовать в обучении наблюдателей и взаимодействовать с экспертами при проведении мониторинга выборов», – подчеркнул Брод.