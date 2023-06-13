Путин: России не дали шанса выстроить нормальные отношения с народом Украины

Российской стороне не выпало шанса построить нормальные отношения с народом Украины, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

Бывший украинский президент Виктор Ющенко пришел к власти с помощью «третьего тура голосования», напомнил глава российского государства, передает ТАСС.

Это был государственный переворот, который «хотя бы прошел относительно мирным способом».

Однако российская сторона не отказывалась от общения с украинской, и сам российский лидер посещал Украину.

«Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским, украинским народом. Ну никаких просто», – подчеркнул президент России.

Вместе с тем Россия годами поддерживала украинскую экономику, напомнил Путин.

«На этом направлении что только не делали. Десятилетиями, по сути дела, если не кормили, то поддерживали экономику за счет дешевых энергоносителей, того, сего, кредитов и так далее. Но ничего не помогает. Чем закончилось? Наших сторонников начали просто убивать на улицах. Дошли до госпереворота», – указал он.