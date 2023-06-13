Минтранс назвал срок запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11

Минтранс: Беспилотные грузовики «КамАЗ» 14 июня начнут осуществлять перевозку коммерческих грузов по трассе М-11 «Нева»

Беспилотные грузовики «КамАЗ» 14 июня начнут осуществлять перевозку коммерческих грузов из Петербурга в Москву по трассе М-11 «Нева», сообщили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве сообщили, что в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» беспилотные грузовики «КамАЗ» с 14 июня начнут осуществлять перевозку коммерческих грузов из Петербурга в Москву, передает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, в проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-снабжение». Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева».

Отработка беспилотной доставки грузов проводится согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР). В ней говорится, что на трассе М-11 разрешено эксплуатировать беспилотные транспортные средства, которые прошли проверку в лаборатории ФГУП «НАМИ» на соответствие требованиям безопасности и которые МВД зарегистрировало как беспилотные. Пока всем критериям соответствуют только «КамАЗы», передает РИА «Новости».

В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого отечественного разработчика – «Сберавтотех», чья техника также прошла сертификацию в НАМИ. Созданием аналогичных беспилотников занимаются ряд других компаний, которые пока не прошли сертификацию, уточнили в Минтрансе.

Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Баканов, Минтранс окажет поддержку российским компаниям, которые разрабатывают подобные технологии без использования бюджетных средств.

В марте в Минтрансе рассказали о планах запустить беспилотные грузоперевозки на всех федеральных трассах. В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин анонсировал эксперимент по запуску беспилотных грузовых автомобилей на трассе М-11 «Нева».