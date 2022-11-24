Путин рассказал о начале эксперимента с беспилотными авто на трассе М-11

На скоростной трассе М-11 Москва – Петербург в ближайшее время планируется проведение эксперимента с использованием беспилотных автомобилей, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

«Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург», – приводит его слова ТАСС.

По плану сначала начнутся тестовые заезды беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». С 2024 года поездки на этой трассе будут проходить в штатном, а не в экспериментальном режиме.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги общего пользования беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства.

В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей.

В прошлом году «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве.

В июне 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани. В том же месяце «КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус.

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