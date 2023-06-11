Эксперт: Соленость Черного моря не могла упасть из-за разрушения Каховской ГЭС

Генеральный директор компании «Инфра. Проекты» Алексей Безбородов обратил внимание на сообщения украинских специалистов о том, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы якобы из-за катастрофы на Каховской ГЭС. Он указал на то, что кубатуры Каховского водохранилища недостаточно для того, что море снизило свою соленость.

«Кубатура Черного моря почти 550 тыс. кубических километров, кубатура Каховского водохранилища 18 кубических километров. Чтобы соленость Черного моря в три раза упала (даже с учетом сложностей с обменом воды ниже 200 метров глубины), надо влить туда хотя бы 1 к 5 к воде. А влилось 1 к 30 000», – написал он в своем Telegram-канале.

Безбородов также указал на то, что последний академик на Украине, «хоть что-то понимавший в гидрохими, умер в 2019 году», а нынешние эксперты – «необразованные».

Ранее Штаб ликвидации последствий после разрушения Каховской ГЭС сообщил, что соленость Черного моря резко упала вблизи Одессы – почти в три раза, передает РБК.Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия.