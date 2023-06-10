Власти Херсонской области оценили ущерб от теракта на Каховской ГЭС

Глава правительства Херсонской области Алексеенко: Ущерб от теракта на ГЭС предварительно составил 11,5 млрд рублей

Предварительный ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей, но эта цифра может быть далеко не окончательной, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что ущерб, нанесенный терактом на Каховской ГЭС инфраструктуре области, в том числе соцобъектам, дорогам и сетям, измеряется колоссальной суммой в 11,5 млрд рублей, причем эта цифра может быть далеко не окончательной.

Глава правительства Херсонской области сообщил, что комиссии по оценке ущерба обследуют дома, чтобы максимально быстро начать выплаты компенсаций за частичную или полную утрату имущества.

Ранее посол Киева в Берлине Алексей Макеев оценил потери Украины после разрушения Каховской ГЭС.