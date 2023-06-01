Блинкен назвал помеху для евроатлантической интеграции Косово и Сербии

Блинкен: Напряжение между Сербией и Косово станет помехой для их евроатлантической интеграции

Обострение ситуации в непризнанном Косово мешает евроатлантической интеграции Приштины и Белграда, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

На совещании глав МИД стран НАТО в Осло участники выразили обеспокоенность напряженности в северной части Косово и осудили нападения на военнослужащих, заявил Блинкен, передает ТАСС.

США призывают сербское и косовское руководства предпринять шаги для предотвращения эскалации напряженности и возобновить усилия по выполнению соглашений о нормализации под эгидой ЕС, добавил он.

Вашингтон поддерживает евроатлантическую интеграцию Белграда и Приштины, но текущая ситуация мешает, а не помогает усилиям в этом направлении.

Он добавил, что войска США не войдут в состав подкрепления Сил НАТО для Косова.

Ситуация в непризнанном Косово ухудшилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Сербская пресса указывала, что Вашингтон отказался от официальных встреч с представителями властей непризнанного Косова.