В НАТО захотели создать «сдерживающую броню» вокруг Украины

El Pais: НАТО может усилить помощь Киеву для создания «сдерживающей брони» вокруг Украины

Североатлантический альянс может еще больше усилить военную помощь Киеву, чтобы создать «сдерживающую броню» вокруг Украины, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на связанные с НАТО источники.

Как пишет издание, альянс намерен более тесно сотрудничать с Украиной, но не хочет предлагать ей обязывающие гарантии безопасности в виде «взаимного оборонительного щита» НАТО, поскольку это может вылиться в военный конфликт с Россией, передает ТАСС.



В этой связи НАТО предпочитает более сдержанные защитные меры и усиление военной помощи Киеву, чтобы сформировать, по версии El Pais, своеобразную сдерживающую броню вокруг Украины.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс в разгар украинского конфликта не может говорить о вступлении в НАТО новых членов.

В Кремле подчеркивали, что предотвращение присоединения Украины к Североатлантическому альянсу является одной из целей спецоперации, которую проводит Россия.