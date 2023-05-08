В московском метро покажут парад на Красной площади

Прилепин рассказал о том, как выжил во время взрыва

Прилепин сообщил, что лично был за рулем взорванной машины

Писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом.

В своем Telegram-канале Прилепин написал, что на пассажирском сидении находился его водитель, с его стороны и произошел взрыв. После этого писатель потерял сознание, а когда очнулся, подполз к выбитому лобовому стеклу, местные жители помогли ему выбраться.

«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – написал Прилепин.

Писатель поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за присланный вертолет, поскольку дорога до города составляет три часа, а вертолет долетел за 16 минут.

По словам писателя, в результате взрыва он получил перелом обеих ног, один перелом открытый. Он поблагодарил всех, кто за него молился.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт».

Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо.