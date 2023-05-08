Участники «Движения Первых» украсили грузовики в память о героизме шоферов-фронтовиков

Активисты Российского движения детей и молодежи приняли участие в грузовом автопробеге памяти героизма шоферов-фронтовиков «Водители России – Водители Победы», дети и подростки украсили автомобили символами победы, на кабине и кузове автотранспорта оставили свои пожелания участникам СВО.

Школьники и студенты движения присоединились к патриотической акции водителей большегрузов и малотоннажек из 34 регионов России. По словам организаторов, цель мероприятия – привлечь внимание молодежи к важности профессии водителя грузовика в мирное время, а также напомнить о том, какой вклад в разгром нацизма внесли фронтовые шоферы, доставлявшие в годы Великой Отечественной войны личный состав и важные грузы на передовой и в тылу.

Президент Общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош заявил, что вклад шоферов-фронтовиков в Победу недооценен, про них мало, кто вспоминает, снимает фильмы и поет песни, а они по праву несут знамя «Водители Победы».

Участниками акции стали одни из самых активных ребят в своих регионах.

Так, учащиеся Курганского государственного колледжа, которые являются членами студенческого патриотического клуба «Пламя» и проводят уроки выживания для школьников, написали теплые пожелания и слова поддержки бойцам на СВО, украсили грузовики георгиевской лентой на капоте, фотографиями шоферов-фронтовиков под лобовым стеклом и рисунками детей.

Томские студенты колледжа гражданского транспорта вместе со школьниками превратили кабину тягача в письмо на фронт, а ребята из Пензенского колледжа транспортных технологий – будущие механики и машинисты – нарисовали на 12-метровом прицепе салют и Вечный огнь.

Важность фронтовых шоферов можно оценить только лишь по одному эпизоду Великой Отечественной войны – снабжению блокадного Ленинграда. Общее количество грузов, перевезенных в осажденный гитлеровцами и их союзниками город на Неве по «Дороге жизни» за весь период ее действия, составило свыше 1,6 млн тонн. За это же время из города было эвакуировано 1 млн 376 тыс. человек.

Впервые автопробег «Водители Победы» состоялся на международном фестивале грузового транспорта TRUCKFEST в Москве в 2020 году. Тогда в нем приняли участие 14 магистральных тягачей.