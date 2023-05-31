МИД: Киев блокировал все инициативы МАГАТЭ по ЗАЭС

В МИД заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС

Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), в том числе направленные на создание на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности, заявил замглавы МИД РФ Александра Грушко, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

В комментарии замглавы МИД, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что в отношении реакции Украины необходимо отметить, что она не стала для России сюрпризом. По его словам, Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия – МАГАТЭ и Украина – МАГАТЭ, передает ТАСС.

Грушко отметил, что Украина отвергла и предложение руководителя агентства о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. По его мнению, эта инициатива Рафаэля Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 года, содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию.

Замглавы МИД подчеркнул, что Гросси и секретариатом МАГАТЭ при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Украины и ее нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать инициативу так и не удалось.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает, что МАГАТЭ продемонстрирует непредвзятость и неангажированность и открыто осудит действия Украины, которая неоднократно подводила мир к черте ядерного инцидента.